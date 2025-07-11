Наприклад, солістка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна також розповіла про свої вподобання. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис на її сторінці в інстаграмі.

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Що слухає Даніела Заюшкіна?

Гурт Vivienne Mort відомий своїми піснями, які час від часу стають вірусними у ТікТок. Даніела Заюшкна пояснила, що вона слухає. Серед її вподобань "Карпатська рапсодія" Мирослава Скорика, одна із пісень Rosalía та багато іншого.

Зокрема, вона також розповіла, що любить кліп Hudaki Village Band на пісню "Rekity. За словами солістки, вона час від часу передивляєтеся його з схвильованістю, вічним сумом та закоханим подивом.

Hudaki Village Band – Rekity: дивіться відео

Також Даніела Заюшкіна відзначила кліп на пісню "Танго" від Покруча. Вона вважає його нестямно красивим.

Що дивиться Даніела Заюшкіна?

Співачка також говорила про стрічку "Брати. Остання сповідь".

Чомусь, я підозрюю, мало хто цю стрічку дивися, але це один із найкращих українських фільмів, які я бачила,

– наголосила вона.

Також Заюшкіна любить серіал "Шпигун". Не оминає увагою українську документалістику та окремо відзначає цілу низку фільмів. Наприклад, "Українські шерифи", "Заповідник Асканія", "Жива ватра", "Сендмени" та інші стрічки.

Що читає Даніела Заюшкіна?

Солістка також розповіла, які книги їй подобаються. Серед закордонних авторів вона назвала Германа Гессе та його книгу "Сіддхартха". За словами співачки, у цій книзі відчувається велика сила.

Заюшкіна не залишила без уваги українську літературу. Вона порадила дві книги: "Тигролови" Івана Багряного та "Полон" Вікторії Суботіної.