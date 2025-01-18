В ОАЭ запускают самый масштабный в мире проект по возобновляемой энергии: масштабы впечатляют

Объединенные Арабские Эмираты запускают масштабный энергетический проект. Целью замысла является круглосуточная генерация "зеленой энергии".

Масштабный проект по производству и накоплению солнечной энергии развернут в Абу-Даби. Что известно об этом проекте – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Какими будут масштабы нового проекта

Компания Masdar представила проект на Неделе устойчивого развития в Абу-Даби. По словам представителей компании, новая станция будет производить 1 гигаватт энергии круглосуточно. Это будет самая масштабная в мире солнечная станция, которая будет сочетать панели и установки BESS.

Запуская крупнейшую в мире солнечную фотоэлектрическую и аккумуляторную систему накопления энергии, Абу-Даби устанавливает новый глобальный стандарт устойчивого энергетического развития и инноваций,

– сказал Отман Аль Али, главный исполнительный директор EWEC.

Станция будет оборудована аккумуляторами, мощностью 19 гигаватт, которые будут хранить энергию, сгенерированную днем, чтобы бесперебойно подавать ее в сеть и в темное время суток.

Кроме того, новая станция создаст 10 000 дополнительных рабочих мест. Разработчики считают свой проект не только энергетическим, но и экономическим и убеждены, что за такими станциями будущее в возобновляемой энергии, ведь, как известно, основной проблемой "зеленой энергии" является то, что она не является стабильной и зависит от погодных условий.