Мужчина установил дома солнечную панель и рассказал, какую пользу она принесла за 5 лет

Солнечные панели являются одним из самых популярных источников возобновляемой энергии. И многие устанавливают панели дома, чтобы экономить на оплате электричества.

Например, еще в 2019 году американский экономист Ахмад Фаруки установил систему из 25 панелей у себя дома. Каковы преимущества такой инвестиции – рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание PV Magazine, в котором Фаруки рассказал о своем опыте.

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Каковы преимущества установки панелей

Еще почти 5 лет назад Ахмад Фаруки установил солнечную станцию у себя дома. Установкой занималась специализированная компания, которая подключила 25 панелей, один аккумулятор для сбора энергии и инвертор. Причины такого решения были две:

желание обеспечить стабильное электроснабжение в доме во время возможных перебоев;

сэкономить на зарядке электромобиля.

До установки станции человек в среднем ежемесячно платил 210 долларов за электроэнергию (то есть почти 9 000 гривен) и эта сумма постоянно росла. Однако благодаря инвестиции в солнечные панели в 2023 году эта сумма уменьшилась до 65 долларов (то есть чуть более 2 700 гривен). В то же время тарифы за это время существенно выросли, поэтому без этих панелей мужчине пришлось бы платить за электричество значительно больше. По подсчетам экономиста, речь идет о 375 долларах ежемесячно.

Используя эту цифру как точку отсчета, мой ежемесячный счет снизился на 83%,

– отметил Ахмад Фаруки.

По его прогнозам, до конца 2026 года установка солнечной станции, которое является не дешевым удовольствием, должна полностью окупиться. Однако при условии очередного роста тарифов, это произойдет быстрее.

Солнечная станция в Фаруки работает так: она накапливает солнечную энергию в часы меньшей нагрузки, когда электричество дешевое и использует ее в часы пик, когда электричество дороже. Когда же панели производят недостаточно электричества для того, чтобы полностью питать дом, то ее подают из аккумулятора на шесть основных линий. Батарея отдает заряд, пока его уровень не снизится до 30%, а тогда переходит в режим ожидания. Таким образом аккумулятор сохраняет энергию на случай отключений света.



Аккумулятор питает дом, если не хватает энергии от панелей / Фото PV Magazine

При хорошей погоде, когда нет необходимости включать кондиционер, аккумулятор может питать дом с утра и до 22 или 23 часов вечера. Летом же режим ожидания включается около 18 – 19 вечера.

Среди проблем Фаруки указывает на износ аккумулятора. Первая замена батареи произошла через месяц после установки из-за технической ошибки. Теперь же у аккумулятора существенно сократилась емкость.