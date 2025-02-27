Ученые нашли способ удешевить солнечные панели и действительно впечатляет

Солнечные панели являются популярным источником возобновляемой энергии. Однако производство устройств требует значительного количества ресурсов, что делает дорогие устройства.

Американская компания PV Circonomy создала автоматизированную технологию, которая может существенно удешевить панели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как удешевлять панели

Калифорнийская фирма создала специальную автоматизированную систему, которая разбирает панели на части и очищает их. Такие материалы, как стекло и пластик, можно использовать снова.

Главная часть системы PV Circulator– это машина мощностью 60 киловатт., которая может обрабатывать одну панель в минуту и до 10 000 тонн панелей в год. Она работает почти без людей: камера и искусственный интеллект распознают панели., снимают алюминиевые рамы, коробки с проводами, а затем специальный воздушный поток бережно разделяет все материалы– стекло, пластик и кремний.



Солнечные панели могут стать дешевле / Фото Pexels

Есть еще один аппарат, который перерабатывает стекло из панелей, чтобы его можно было добавлять в цемент при производстве бетона.

А еще компания нашла способ перерабатывать пластик EVA, который есть в солнечных панелях и в обуви. Раньше этого сделать было невозможно. Теперь этот пластик можно превратить в новый полимер и использовать снова.