Японские ученые нашли простой материал, который способен существенно улучшить солнечные панели

Солнечные панели являются одними из самых популярных источников возобновляемой энергии. Их постоянно совершенствуют, чтобы те показывали лучшие показатели производительности.

Японским ученым удалось найти способ с помощью простого материала улучшить эффективность панелей. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

Интересно Ученые разработали аккумулятор, который не нужно заряжать: как он работает

Чем улучшат солнечные панели

Над проектом работали исследователи из Университета Тохоку. Они разработали оптимизированные пленки сульфида олова, которые могут стать альтернативным материалом для изготовления солнечных панелей.

Дело в том, что хоть солнечная энергия считается экологически чистой, все же производство самих панелей связано с использованием токсичных материалов. В то же время полупроводниковый металл сульфида олова является безопасным, доступным и экономически выгодным.



Солнечные панели обычно производят с добавлением токсичных элементов / Фото Pexels

Чтобы улучшить сам сульфид олова, ученые исследовали как соотношение олова и серы влияет на энергетические свойства металла. Команда ученых под руководством Иссея Сузуки и Таичи Ногами применила новую технологию распыления с использованием плазмы серы, что позволило точно регулировать содержание серы в пленках из этого материала.

По результатам исследований ученые установили, что материалы с содержанием серы более 50% демонстрируют значительный рост плотности носителей заряда. Поэтому такие пленки могут повысить эффективность солнечных панелей.