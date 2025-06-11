Стихотворение Василия Симоненко зазвучит в новой песне известной панк-рок группы

Стихи украинских поэтов получают новую жизнь в песнях современных исполнителей. Однако неожиданно стихи украинского поэта Василия Симоненко зазвучат в стиле панка.

Зазвучит одно из стихотворений поэта в новой песне популярной панк-рок группы "Соседи Стерпят". Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на солиста группы Артура Зубарева.

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Как звучит Симоненко в панк-рок стиле

Артур Зубарев поделился, что читая стихи Василия Симоненко, наткнулся на строки, написанные поэтом в 1956 году.

Не бажаю я нічого, хочу тільки одного:

Стуку серця дорогого біля серденька мого.

Хай мене, немов пилину, носить доля по землі,

Подаруй мені хвилину – і забудуться жалі.

На основе этих строк появилась новая песня группы – "Забудуться жалі", релиз которой запланирован 19 июня 2025 года. Фанаты группы уже оценили анонс и говорят, что не могут дождаться премьеры и отдельно обращают внимание на то, что популяризация украинской поэзии сейчас в тренде.

Как звучит Симоненко в панк-рок стиле: смотрите видео

Это не впервые украинские артисты обращаются к стихам известных поэтов. "Барабаны" Артема Пивоварова, "Човен" группы "Один в каноэ" и другие – это уже известная классика. Однако есть и малоизвестные песни на стихи украинских поэтов, которые стоят вашего внимания и их можно найти в нашей подборке.