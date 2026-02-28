Зал прямо в скале: где расположена одна из самых интересных станций метро

Различные станции метро могут действительно удивить своим дизайном и историей. Подземки строят в совершенно неожиданных локациях.

Например, станция метро Родхусет расположена прямо внутри скалы. Об этом пишет Википедия.

Что известно об этой станции?

Станция метро Родхусет расположена в Стокгольме между Т-Сентрален и Фридгемсплан в районе острова Кунгсгольмен. Свое название она получила от городской ратуши. Она входит в число станций синей линии.

Ее открыли 31 августа 1975 года. Она является ярким примером органической архитектуры. Станция, как и многие другие на линии, имеет часть необработанной поверхности природной скалы. Этот дизайнерский выбор придает ей вид, напоминающий естественную систему подземных пещер.



Платформа имеет очень интересный вид / Фото Википедия

Каменные своды и неровности на платформах сохранили в их первоначальном состоянии. Кроме того, полированные камни покрасили в розовый оттенок. Эта станция выглядит так, будто это просто зал внутри скалы и это придает ей особую атмосферу и служит отражением ценностей страны, где она расположена.

К слову, интересные станции есть и в других странах. Например, в Лондоне есть закрытая станция метро Олдвич, которая пережила две мировые войны и сейчас продолжает быть магнитом для туристов, хотя уже много лет не работает, пишет Википедия.

В течение года музей транспорта Лондона проводит там экскурсии, ведь здесь полностью сохранилось оборудование, хотя оно уже много лет и не выполняет своего назначения.

Что известно о других станциях?