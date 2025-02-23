"Я вместе с Украиной": накануне 24 февраля среди иностранцев завирусился новый тренд

24 февраля 2022 года жизнь всей Украины изменилась коренным образом. И если в последнее время нам могло казаться, что все меньше людей в мире помнят о нас – это не так.

На фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа и приближения годовщины начала полномасштабной войны иностранцы решили в очередной раз засвидетельствовать свою поддержку Украине. Как это происходит – рассказывает 24 Канал.

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Как мир поддерживает Украину

Недавно президент США Дональд Трамп сделал ряд возмутительных заявлений относительно Украины и даже поставил под сомнение вину России в полномасштабной войне. На фоне угрозы потери Украиной ключевого союзника, иностранцы активно начали демонстрировать свою позицию в интернете.

В соцсети Х, которая принадлежит соратнику Трампа Илону Маску, жители разных стран и континентов выражают поддержку украинскому народу. Речь идет о гражданах стран Северной и Латинской Америк, Европы, Азии, Африки и Австралии и Океании. В основном они используют фразу "I stand with Ukraine" ("Я с Украиной").

Иностранцы поддерживают Украину / Скриншоты

Количество подобных сообщений огромное, они чуть ли не ежесекундно появляются в сети. И изрядного символизма добавляет то, что это происходит на фоне третьей годовщины начала полномасштабной войны и одиннадцатой годовщины начала российской агрессии.

Мир не забыл об Украине. И поддержка не заканчивается сообщениями. Во многих городах мира в эти дни выходят на проукраинские митинги. В частности масштабный митинг состоялся в Вашингтоне – столице США.

Митинг в Вашингтоне: смотрите видео

Подобные тенденции в очередной раз напоминают всему миру о войне в Украине.