"Секретный" тоннель на станции метро в Харькове: для чего его используют на самом деле
- В Харькове на станции метро "Киевская" есть скрытый тоннель, который используется для технических испытаний новых вагонов.
- Токийский метрополитен, один из крупнейших в мире, ежегодно перевозит 3,174 миллиарда человек и имеет 13 линий.
В Украине есть несколько городов с метрополитенами. Они помогают разгрузить дороги и могут служить укрытиями во время обстрелов.
Например, в Харькове есть интересная станция со скрытым переходом. Об этом пишет Новости.LIVE.
Смотрите также Что такое "Ежили ишбы" и как украинский фанфик на "Ожесточенное соперничество" разрывает сеть и россиян
Где в метро Харькова "секретный" тоннель?
Харьковский метрополитен не такой большой, как в Киеве, однако он тоже очень важен для города. На одной из станций есть скрытый тоннель, который считается несколько секретным.
Говорится о станции "Киевская", которая была открыта 11 августа 1984 года. Глубина примерно 10 метров. Она принадлежит к синей ветке. Основная роль – сообщение промышленной части с другими районами Харькова. Ее построили во времена СССР, поэтому и название выбрано не случайно.
"Киевская" станция метро / Фото Харьковского метрополитена
В то время такие вещи были символическими и должны были показывать так называемое единство республик. Дизайн сделан в украинском стиле. Стены украшены белым и бежевым мрамором с декоративными панелями с мотивами украинской вышивки.
Станция имеет "секретный" тоннель, однако на самом деле он не такой таинственный, как можно было бы предположить. Его назначение вполне понятно и логично – здесь происходят технические испытания новых вагонов.
Какие есть другие интересные станции?
В мире есть немало станций метро, которые могут удивить. Они могут быть тематическими, красиво украшенными или же наоборот вызвать удивление. Например, станция Arts et Métiers в Париже навевает мотивы произведений Жюля Верна, Sortir a Paris.
Эта станция метро является одной из самых красивых и расположена в самом сердце столицы Франции. В то же время она не всегда выглядела так: до 1994 года она была вполне обычной. Ремонт там начали в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.
Как работает самое загруженное метро в мире?
- Токийский метрополитен считается одним из крупнейших в мире. Кроме этого, он выдающийся по другой причине: первый в мире по пассажиропотоку. Ежегодно он перевозит 3,174 миллиарда человек.
- Строительство началось в 19220 году, через пять лет открыли первую между станциями "Асакуса" и "Уэно". А в 1927 состоялось официальное открытие полноценного метрополитена в Токио. Уже в 2004 году часть приобрела частная компания.
- Токийское метро насчитывает 13 линий, а карта выглядит так, как будто это запутанный клубок нитей, в котором невозможно разобраться. Впрочем, количество пассажиров говорит обратное.