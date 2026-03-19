Например, в Харькове есть интересная станция со скрытым переходом.

Где в метро Харькова "секретный" тоннель?

Харьковский метрополитен не такой большой, как в Киеве, однако он тоже очень важен для города. На одной из станций есть скрытый тоннель, который считается несколько секретным.

Говорится о станции "Киевская", которая была открыта 11 августа 1984 года. Глубина примерно 10 метров. Она принадлежит к синей ветке. Основная роль – сообщение промышленной части с другими районами Харькова. Ее построили во времена СССР, поэтому и название выбрано не случайно.



"Киевская" станция метро / Фото Харьковского метрополитена

В то время такие вещи были символическими и должны были показывать так называемое единство республик. Дизайн сделан в украинском стиле. Стены украшены белым и бежевым мрамором с декоративными панелями с мотивами украинской вышивки.

Станция имеет "секретный" тоннель, однако на самом деле он не такой таинственный, как можно было бы предположить. Его назначение вполне понятно и логично – здесь происходят технические испытания новых вагонов.

Какие есть другие интересные станции?

В мире есть немало станций метро, которые могут удивить. Они могут быть тематическими, красиво украшенными или же наоборот вызвать удивление. Например, станция Arts et Métiers в Париже навевает мотивы произведений Жюля Верна, Sortir a Paris.

Эта станция метро является одной из самых красивых и расположена в самом сердце столицы Франции. В то же время она не всегда выглядела так: до 1994 года она была вполне обычной. Ремонт там начали в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.

