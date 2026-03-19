Наприклад, у Харкові є цікава станція з прихованим переходом.

Де у метро Харкова "секретний" тунель?

Харківський метрополітен не такий великий, як у Києві, проте він теж дуже важливий для міста. На одній із станцій є прихований тунель, який вважається дещо секретним.

Мовиться про станцію "Київська", яка була відкрита 11 серпня 1984 року. Глибина приблизно 10 метрів. Вона належить до синьої гілки. Основна роль – сполучення промислової частини із іншими районами Харкова. Її збудували у часи СРСР, тому і назва обрана не випадково.



"Київська" станція метро / Фото Харківського метрополітену

У той час такі речі були символічними та мали показувати так звану єдність республік. Дизайн зроблений в українському стилі. Стіни прикрашені білим та бежевим мармуром з декоративними панелями з мотивами української вишивки.

Станція має "секретний" тунель, проте насправді він не такий таємничий, як можна було б припустити. Його призначення цілком зрозуміле та логічне – тут відбуваються технічні випробовування нових вагонів.

Які є інші цікаві станції?

У світі є чимало станцій метро, які можуть здивувати. Вони можуть бути тематичними, красиво оздобленими або ж навпаки викликати подив. Наприклад, станція Arts et Métiers у Парижі навіює мотиви творів Жюля Верна, Sortir a Paris.

Ця станція метро є однією із найкрасивіших та розташована у самому серці столиці Франції. Водночас вона не завжди мала такий вигляд: до 1994 року вона була цілком звичайною. Ремонт там розпочали на честь 200-річчя Національної консерваторії мистецтв та ремесел.

