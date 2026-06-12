Почти все звезды Marvel сделали одинаковую татуировку, но один актер отказался: вот почему

После завершения работы над одной из самых успешных киносаг современности актеры решили увековечить этот этап особым образом. Однако один из главных героев франшизы от такой идеи отказался.

Фильмы Marvel уже много лет объединяют миллионы поклонников по всему миру, а актеры, сыгравшие культовых супергероев, нередко поддерживают дружеские отношения и за пределами съемочной площадки. В честь десятилетия киновселенной Marvel большинство оригинальных "Мстителей" даже решили сделать общую татуировку. Однако один из них от этой идеи отказался.

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Кто из актеров не сделал совместную татуировку с другими "Мстителями"?

В 2018 году стало известно, что большинство актеров оригинального состава "Мстителей" сделали одинаковые татуировки в честь десятилетия кинематографической вселенной Marvel и первого фильма команды, вышедшего в 2012 году. Среди них были Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Джереми Реннер и Скарлетт Йоханссон. Единственным, кто не поддержал эту традицию, стал Марк Руффало, исполнивший роль Брюса Беннера (Халка).

Долгое время актер не объяснял своего решения, однако позже рассказал о причине во время участия в шоу Джимми Фэллона. По словам Руффало, он просто боится игл, поэтому не решился сделать татуировку.

Марк Руффало в шоу Джимми Фэллона: смотреть видео

Кроме того, актер с юмором отметил, что сегодня татуировки есть почти у всех, а он хочет оставаться своеобразным "панк-рокер", который не следует общей тенденции.

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После этого ведущий в шутку предложил актеру показать место, где могла бы быть татуировка, однако Руффало лишь посмеялся. В то же время он не исключал, что когда-нибудь все же может изменить свое мнение, хотя никаких подтверждений этому так и не было.