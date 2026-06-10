Пляж вместо офиса: что такое "тихий отпуск" и почему он стал популярным среди работников

Лето традиционно ассоциируется с сезоном отпусков, однако не все работники оформляют их официально. Некоторые находят способ совместить работу и путешествия так, чтобы работодатель ничего не заметил.

В социальных сетях все чаще можно встретить выражение "тихий отпуск", однако не все знают, что именно он означает. Это не о скучном отдыхе или полной изоляции от мира, а о новом подходе к путешествиям, который набирает популярность. Со ссылкой на Fortune рассказываем, в чем заключается концепция тихого отпуска.

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Что такое тихий отпуск?

После популярности термина "тихое увольнение", когда работники выполняют лишь минимум своих обязанностей, появился новый тренд "тихий отпуск". Его суть заключается в том, что сотрудник фактически отправляется на отдых, но официально не берет отпуск.

Вместо этого он создает впечатление, что продолжает работать: периодически проверяет электронную почту, отвечает на сообщения или заходит в рабочие чаты. Фактически человек может находиться на пляже или даже в другой стране, тогда как руководство убеждено, что он работает в обычном режиме.

Насколько распространено это явление?

По результатам исследования Harris Poll, проведенного в 2024 году, 28% работников хотя бы раз брали выходные, не сообщая об этом работодателю. В то же время среди миллениалов этот показатель значительно выше. Почти 4 из 10 представителей этого поколения признались, что тайно ездили в отпуск, не оформляя его официально.

28% работников брали хотя бы раз тихий отпуск / фото Canva

Именно они также чаще всего используют различные способы, чтобы создать видимость работы: оставляют компьютер активным, планируют автоматическую отправку сообщений или периодически отвечают на письма.

Почему работники скрывают свой отпуск?

Исследователи отмечают, что главной причиной является не желание уклониться от работы, а страх показаться ленивыми или менее преданными компании. Многие работники опасаются, что просьба об отпуске может негативно повлиять на их карьеру или лишить перспектив повышения.

Из-за этого они решают не сообщать руководству о своем отсутствии. Другое исследование, проведенное Resume Builder, показало, что 43% тех, кто практикует "тихий отпуск", скрыто отдыхают до трех рабочих дней, а примерно четверть опрошенных могут таким образом пропустить целую рабочую неделю.

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Как можно понять, что работник находится в "тихом отпуске"?

Карьерный консультант Кайл Эллиотт отмечает, что одним из самых очевидных сигналов является изменение времени или частоты ответов. Если сотрудник, который обычно отвечал на письма или сообщения в течение нескольких минут, вдруг начинает реагировать только через часы или пишет в необычное время, это может свидетельствовать о том, что он работает из другой локации или находится в отпуске.

В то же время эксперт отмечает, что работодателям стоит не только искать такие признаки, но и задуматься, почему работники испытывают потребность скрывать свой отдых. По его мнению, это может свидетельствовать о проблемах корпоративной культуры или отсутствии четких правил использования отпусков.