Вложили миллиард долларов и создали настоящий феномен: как появился TikTok и почему он затягивает всех
- TikTok возник после объединения Musical.ly с Douyin, предложив широкий функционал и разнообразный контент.
- Платформа стала чрезвычайно популярной благодаря простоте использования, алгоритмам, что подстраиваются под интересы, и эффекта неожиданности, но это может приводить к зависимости и снижению концентрации внимания.
TikTok – это платформа коротких видео, созданная китайской компанией ByteDance в 2017 году. Ее международная версия появилась чуть позже, а уже в 2017 году компания приобрела Musical.ly и объединила сервисы в один продукт.
Большинство из нас хотя бы раз открывали TikTok "на несколько минут" и незаметно проводили там час. А некоторые не просто смотрят, но и создают собственный контент. Как произошло, что платформа с короткими видео изменила не только социальные сети, но и сам принцип потребления информации? Разбираемся в нашей статье.
С чего все началось?
В 2014 году двое предпринимателей из Китая Луи Янг и Алекс Чжу создали приложение Cicada. Его концепция предусматривала короткие обучающие видео продолжительностью 3 – 5 минут. Идея выглядела перспективно, однако возникла ключевая проблема: пользователи не спешили создавать обучающий контент. Оказалось, что за короткое время сложно не только научиться, но и научить других. В результате продукт не получил необходимого развития.
Почему позже Musical.ly стал успешным?
После неудачи основатели изменили стратегию и сделали ставку на развлекательный контент. Так появился Musical.ly – это платформа коротких видео под музыку. Его успех базировался на трех принципах:
- простота создания;
- минимальные требования к качеству;
- быстрое потребление контента;
Пользователям не нужны были сложные сценарии или техника – достаточно смартфона. У 2015 году приложение стремительно набрало популярность и возглавило рейтинги загрузок в десятках стран.
Как появился TikTok?
Параллельно с развитием Musical.ly китайская компания ByteDance создала Douyin для внутреннего рынка и TikTok для международного. В 2017 году ByteDance приобрела Musical.ly примерно за 1 миллиард долларов и объединила платформы. Все пользователи автоматически перешли в TikTok. Этот шаг стал переломным моментом в развитии короткого видеоконтента.
Что изменилось с появлением TikTok?
В отличие от Musical.ly, TikTok предложил более широкий функционал. Изменился и тип контента: вместо исключительно липсингов появились юмористические видео, истории, образовательные ролики. Особую роль сыграли челленджи – это формат, который стимулирует массовое повторение и быстрое распространение контента.
Почему TikTok удерживает внимание пользователей?
TikTok настолько затягивает пользователей благодаря сочетанию максимально простого взаимодействия, высокой точности рекомендаций и эффекта неожиданности, рассказывает Baylor University.
Видео начинают воспроизводиться автоматически, не требуя никаких действий, а алгоритм быстро подстраивается под интересы, постоянно подбрасывая новый, часто неожиданно интересный контент. Именно это создает сильное ощущение погружения и стимулирует непрерывный скроллинг, что постепенно переходит в привычку и даже зависимость, сопровождаясь потерей ощущения времени.
В долгосрочной перспективе это может иметь негативные последствия: снижение концентрации внимания, формирование потребности в сиюминутном удовлетворении, рост чувства одиночества и вытеснение реального общения и деятельности, которая формирует более глубокие социальные связи.
Почему 2020 год стал переломным?
Во время карантина люди получили значительно больше свободного времени и искали новые способы развлечения. TikTok стал одним из главных каналов для общения самовыражения создания контента. Именно в этот период платформа достигла глобального пика популярности.
Как TikTok развивался в Украине?
До 2022 года значительная часть украинского контента создавалась на русском языке. После начала полномасштабной войны ситуация изменилась: произошел переход на украинский язык, появились новые авторы, платформа стала инструментом для бизнеса и коммуникации. Сегодня TikTok является одной из самых массовых платформ в Украине.
Часті питання
Как возникла идея создания TikTok и его предшественников?
Идея создания TikTok берет свое начало с 2014 года, когда Луи Янг и Алекс Чжу основали приложение Cicada для коротких обучающих видео. Позже, после неудачи Cicada, они изменили стратегию на развлекательный контент, создав Musical.ly, что стало основой для будущего TikTok.
Что стало ключевыми факторами успеха Musical.ly?
Успех Musical.ly базировался на трех принципах: простоте создания контента, минимальных требованиях к качеству и скорости потребления. Это позволило приложению быстро набрать популярность среди пользователей, которые не нуждались в сложных сценариях или технике – только смартфон.
Как TikTok изменил способ потребления контента?
TikTok изменил способ потребления контента благодаря широкому функционалу и алгоритмам рекомендаций, которые подстраиваются под интересы пользователей. Это создает эффект погружения и стимулирует непрерывный скроллинг, постепенно переходя в привычку и даже зависимость.