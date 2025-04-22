Названы популярные TikTok-тренды, из-за которых вас могут задержать в аэропорту

TikTok переполнен туристическими советами и трендами, которые путешественники пытаются повторить. Некоторые из них действительно могут пригодиться, однако немало таких советов способны навредить как самим туристам, так и людям вокруг.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Смотрите также Исполнение "Плакучей гитары" растрогало пользователей в TikTok: видео стало вирусным

Что советует эксперт по путешествиям

Некоторые TikTok-тренды могут обернуться неприятностями прямо в аэропорту. Эксперт по путешествиям Дон Морвуд из компании Cheap Deals Away предостерегает, что есть шесть, на первый взгляд, локаций в аэропортах, которые на самом деле лучше обходить стороной. Иначе турист рискует получить штраф или даже попасть на допрос в полицию.

"Если вы хотите воспроизвести популярное видео из аэропорта для своих подписчиков, вам стоит дважды подумать", – отметила Морвуд.

Где не советуют снимать TikTok-тренды в аэропорту

Контроль безопасности

В последнее время в TikTok стал популярным тренд, когда пассажиры, проходя проверку на безопасность, эстетично раскладывать содержимое ручной клади в корзинах перед прохождением сканера.

Предметы идеально упорядочены, а все выдержано в одном стиле – для хорошего кадра. Однако такое поведение может вызвать подозрение у службы безопасности и задержания для допроса. Также этими действиями вы можете вызвать раздражение у других пассажиров, ведь задержите очередь.

Паспортный контроль

Запись видео в зоне паспортного контроля – серьезное нарушение. Это может быть расценено как попытка сбора конфиденциальной информации.

Пограничники могут удалить ваши кадры, конфисковать ваш телефон или задержать вас для допроса. В этих зонах обычно есть знаки, запрещающие съемку или фотосъемку, поэтому у вас нет оправдания для записи,

– предупредила Морвуд.

Не стоит снимать видео во время прохождения паспортного контроля / Фото Unsplash

VIP-залы ожидания

Показ своего доступа к VIP-залам – любимый контент многих тревел-блогеров. Но сегодня некоторые залы ввели полный запрет на съемку – снимая других гостей в этих залах, блогеры нарушают их конфиденциальность. Нарушителей могут выгнать из зала или даже внести в "черный список".

Зона выдачи багажа

Хотя видео в ожидании чемодана может показаться безобидным, именно здесь чаще всего случаются кражи.

Публикация видео, демонстрирующего ваш дорогой багаж или дорожное снаряжение, может сделать вас легкой добычей,

– предупредила эксперт.

Выходы на посадку

Один из самых популярных кадров в TikTok среди путешественников – прохождение через выходы на посадку. Однако такая съемка способна задержать посадку или помешать работе персонала.

У некоторых авиакомпаний есть особые правила, запрещающие запись своих сотрудников или операций, и их нарушение может привести к отказу в посадке или подаче официальной жалобы на вас,

– объяснила Морвуд.

Эксперт не советует снимать выход на посадку / Фото Unsplash

Duty-free магазины

Снимать в магазинах беспошлинной торговли многим кажется привлекательной идеей, но это может вызвать подозрение, особенно если вы просто переставляете товары, не намереваясь покупать.

В таком случае сотрудники службы безопасности могут сделать замечание если вы продолжите снимать, вам даже могут запретить посещать магазин.

Напомним, что недавно в TikTok стал популярным танцевальный тренд под песню Grupo Frontera, Fuerza Regida – ME JALO. К его исполнению присоединились даже пожилые пары.