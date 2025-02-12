Годы реформ коту под хвост: Трамп таки узаконил пластиковые соломинки

Дональд Трамп решил избавиться от "нелепой ситуации", которая непосредственно влияет на его повседневную жизнь. Речь идет о бумажных соломинках.

Президент США подписал указ, который отменяет политику администрации Джо Байдена по поэтапному отказу от федеральных закупок изделий из одноразового пластика, в частности – соломинок для напитков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Трамп свел на нет планы администрации Байдена

Свое решение Трамп объяснил тем, что бумажные соломинки якобы "нефункциональные, содержат химические вещества, которые могут представлять угрозу для здоровья человека, они дороже в производстве, чем пластиковые, и часто требуют использовать несколько соломинок".

Это абсурдная ситуация. Мы возвращаемся к использованию пластиковых соломинок,

– сказал Трамп во время подписания указа.

Производители пластика приветствовали этот шаг Трампа.

Администрация Байдена объявила о плане сокращения закупки одноразового пластика на федеральном уровне. Он предусматривал заменить пластик на многоразовые или легко перерабатываемые материалы,.

Политика Байдена предусматривала полный запрет пластиковых соломинок и другого одноразового пластика к 2035 году. Трамп же заявлял, что это "мертвая" политика.

Почему решение Трампа неправильное

За два десятилетия, начиная с 2000 года, глобальное ежегодное ежегодное производство пластика удвоилось, достигнув около 460 млн тонн, и ожидается, что к 2050 году оно снова увеличится вчетверо.

Менее 10% этих пластиковых отходов сейчас перерабатывается. Остальные неизменно попадают в окружающую среду. По оценкам экспертов, ежеминутно в океан сбрасывается эквивалент одного грузовика, наполненного пластиком.

Значительная часть этого мусора состоит из одноразовых пластиковых изделий, таких как соломинки, которые составляют около 40% производства пластика.



Пластик / Фото Getty Images

Пластик душит и задыхает морских существ и птиц, а микропластик был найден глубоко в теле животных, включая человека. Исследования показали, что пластик присутствует в мозге, яичках, крови и даже плаценте человека.

По данным правозащитной группы Straws Turtle Island Restoration Network, в Соединенных Штатах ежедневно используют более 390 миллионов соломинок, в основном в течение 30 минут или меньше.

Соломинки разлагаются не менее 200 лет и представляют угрозу для черепах и других диких животных, поскольку они разлагаются на микропластик.

Трамп отвергает беспокойство экологов относительно пластика.

"Я не думаю, что пластик повлияет на акулу, когда она ест, пробираясь сквозь океан", – говорил он.