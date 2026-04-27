Платформа "срачей": как тредс из спокойной сети стал местом скандалов и конфликтов

Тредс – это текстовая соцсеть от компании Meta, появившаяся в 2023 году как альтернатива инстаграму и быстро приобрела популярность в мире и в Украине. Платформа построена вокруг коротких сообщений, которые мгновенно распространяются благодаря алгоритмам и могут становиться вирусными за несколько часов.

В относительно новой соцсети тредс, которая запустилась как текстовая альтернатива инстаграму, украинские пользователи быстро сформировали собственную уникальную цифровую культуру, рассказывает 24 Канал. Здесь обсуждают новости, конфликты, бренды, государственные сервисы и личные истории, которые за считанные часы могут становиться вирусными на всю страну.

Что такое тредс и как он появился?

Соцсеть тредс запустила компания Meta в июле 2023 года как текстовую платформу. Регистрация максимально упрощена, ведь аккаунт автоматически привязывается к инстаграму, а подписки синхронизируются. Платформа позиционировалась как "комфортная альтернатива" более токсичным соцсетям, однако быстро стала местом активных дискуссий, споров и вирусных историй.

Почему тредс стал таким популярным?

Быстрый рост платформы объясняется простотой использования и алгоритмом, который активно продвигает эмоциональные и провокационные сообщения. Именно это создало эффект постоянного информационного потока, где пользователи остаются надолго. Украинская аудитория особенно быстро адаптировала платформу, используя ее как пространство для обсуждения новостей, сервисов и социальных проблем.

Как тредс влияет на бренды и государственные сервисы?

Платформа стала важным каналом коммуникации для бизнеса и государственных структур. Здесь появляются крупные украинские бренды, а также официальные аккаунты компаний и сервисов. Тредс часто становится площадкой для реакций на клиентские жалобы, социальные ситуации или даже инфраструктурные вопросы. Но в первую очередь там удобно вести общение с клиентами.

Почему тредс называют "токсичной" соцсетью?

Несмотря на первоначальную идею "спокойной платформы", тредс быстро превратился в пространство активных споров. Алгоритмы усиливают эмоциональные посты, из-за чего пользователи чаще сталкиваются с конфликтами, дискуссиями и резкими мыслями. Это создает постоянную вовлеченность, когда лента кажется бесконечным потоком горячих тем. Часто тредс сравнивают с твиттером и называют его "платформой срачей".

Какие истории стали вирусными в украинском тредсе?

Одной из самых вирусных историй в тредсе стало сообщение украинки Дарьи Мельниченко, которая во время поездки автобусом из Италии в Украину рассказала о конфликте с итальянцем. По словам автора, во время короткой остановки он начал высказывать негативные мысли об Украине и заявил о поддержке Путина, что повлекло резкий спор между ними.

Пост быстро набрал десятки тысяч реакций и стал вирусным в соцсети. История дошла до пограничников, а затем получила продолжение уже в публичном пространстве: с мемами, медийным вниманием и символическими подарками для автора.

Как вывод, даже обычный маркетинг в соцсетях может стать частью публичных дискуссий и скандалов, даже без начальных конфликтных намерений.

