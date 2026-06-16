Миллионы людей не знают об этом: у Pepsi изначально было совсем другое название

Многие знают Pepsi как один из самых популярных напитков в мире. Однако в первые годы своего существования у бренда было совсем другое название, которое впоследствии заменили на то, что сегодня известно миллионам людей по всему миру.

О том, каким было первоначальное название бренда Pepsi, пишет The Mirror.

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Как возникло название Pepsi

Первые годы существования всемирно известного напитка Pepsi прошли под совершенно другим названием. В 1893 году фармацевт из Северной Каролины Калеб Бредхем начал продавать собственный газированный напиток в аптеке, где работал после окончания учебы в университете.

Для продвижения новинки он выбрал довольно простое название – Brad's Drink ("Напиток Брэда"). Однако этот маркетинговый ход оказался довольно неудачным. Через несколько лет Брэдхем приобрел права на название Pep Kola, принадлежавшее одному из местных конкурентов.

Первое название Pepsi – Brad's Drink / Фото Unsplash

Впоследствии он изменил его на Pepsi-Cola, а уже в 1961 году название сократили до знакомого сегодня варианта – Pepsi.

К середине 1976 года Pepsi превратилась в самый популярный бренд безалкогольных напитков в супермаркетах США. Уже через два года компания начала расширять ассортимент, выпуская новые вкусы и упаковки разного формата.

Некоторое время бренд также назывался Pepsi-Cola / Фото Unsplash

По мнению многих лингвистов, название Pepsi происходит от греческого слова πέψη ("пепси"), которое переводится как "пищеварение". Интересно, что до 194 года компания даже использовала рекламный слоган: "Бодрит, тонизирует, способствует пищеварению".

Этот малоизвестный факт и сегодня удивляет многих пользователей соцсетей.

Я только что узнал, что Pepsi изначально называлась Brad's Drink,

– написал один удивленный пользователь в X.

Другой пользователь в шутку заметил, что Brad's Drink больше напоминает название альтернативного рок-альбома 1990-х, чем популярного газированного напитка.