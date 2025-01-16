На ком учатся молодые стоматологи: раскрываем все секреты

Мало кто задумывается, как стоматологи приобретают свои профессиональные навыки. Оказалось, что практиковаться они начинают еще на втором курсе стоматологического факультета.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на стоматолога Вячеслава Веденеева в интервью для Эммы Антонюк. В частности, он поделился, что существует большое количество желающих, которые готовы довериться студенту-стоматологу.

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На кого учатся молодые стоматологи

Веденеев рассказал, что молодые стоматологи начинают практиковаться на втором курсе стоматологического факультета.

Есть такая специальность пропедевтика, это когда изучают базовые моменты, просят найти удаленные зубы и целый "десант" бежит в хирургическое отделение собирать зубы, которые повыдаляли,

– рассказал стоматолог.

Далее происходит обучение на гипсовых модельках, где студенты снимают слепки, оставляют определенные модели и тренируются на них ставить пломбы.

Впоследствии для улучшения своих навыков студенты начинают практиковаться на своих одногруппниках.

Стоматолог / Фото Pexels

"Все начинается с того, что кто-то кому-то почистил зубы и заметил кариес. В идеале оно должно совпадать с тем, что вы сейчас учите. Бывали ситуации и противоположные, когда эта тема через семестр, а здесь уже это и ты должен это сделать. К сожалению, такое случается", – делится Веденеев.

На вопрос о том, кто соглашается предоставить свою челюсть для практики студентам-стоматологам, Веденеев объяснил, что люди часто соглашаются, поскольку считают стоматологические услуги слишком дорогими.

Далее для улучшения своих навыков студент может с 3 – 4 курса устроиться в стоматологию ассистентом. Веденеев заметил, что именно в этот период лично у него возникло понимание того, что он действительно хочет быть стоматологом.