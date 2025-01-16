Повідомляє 24 Канал з посиланням на стоматолога В'ячеслава Вєдєнєєва в інтерв'ю для Емми Антонюк. Зокрема, він поділився, що існує велика кількість охочих, які готові довіритися студенту-стоматологу.

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На кому вчаться молоді стоматологи

Вєдєнєєв розповів, що молоді стоматологи починають практикуватися на другому курсі стоматологічного факультету.

Є така спеціальність пропедевтика, це коли вивчають базові моменти, просять знайти видалені зуби і цілий "десант" біжить в хірургічне відділення збирати зуби, які повидаляли,

– розповів стоматолог.

Далі відбувається навчання на гіпсових модельках, де студенти знімають зліпки, залишають певні моделі та тренуються на них ставити пломби.

Згодом для покращення своїх навичок студенти починають практикуватися на своїх одногрупниках.

Стоматолог / Фото Pexels

"Все починається з того, що хтось комусь почистив зуби і помітив карієс. В ідеалі воно має співпадати з тим, що ви зараз вчите. Бували ситуації і протилежні, коли ця тема через семестр, а тут вже це і ти маєш це зробити. На жаль, таке трапляється", – ділиться Вєдєнєєв.

На запитання про те, хто погоджується надати свою щелепу для практики студентам-стоматологам, Вєдєнєєв пояснив, що люди часто зголошуються, оскільки вважають стоматологічні послуги занадто дорогими.

Далі для покращення своїх навичок студент може з 3 – 4 курсу влаштуватися у стоматологію асистентом. Вєдєнєєв зауважив, що саме в цей період особисто у нього виникло розуміння того, що він дійсно хоче бути стоматологом.