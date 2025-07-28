Не вредит климату: ученые создали экологичный бетон по древнему римскому рецепту

Ученые из Стэнфордского университета разработали экологически чистый бетон, вдохновившись технологиями Древнего Рима. Его особенность в том, что он почти не выделяет углекислый газ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что известно об открытии ученых?

Доцент Стэнфордского университета Тициана Ванорио вместе с командой исследователей создала новый тип цемента с чрезвычайно низким углеродным следом. Ученые опирались на наблюдения римского автора Плиния Старшего, сделанные еще в 79 году нашей эры.

В своих трудах Плиний описывал способность вулканического пепла затвердевать при взаимодействии с водой. Это свойство помогает возводить сооружения, которые имеют впечатляющую прочность, например, греческий Пантеон, чей бетонный купол стоит уже почти 2 000 лет.

Ученые создали новый вид цемента / Фото Unsplash

Сегодня цемент служит основой для строительства небоскребов. Однако его производство требует нагрева известняка до более 1 400 градусов Цельсия и последующей кальцинации, что сопровождается значительным выбросом углекислого газа – примерно 8% от общего объема мировых выбросов. Это делает цемент одной из главных причин глобального потепления.

В издании заметили, что ранее под супервулканом Кампи Флегрей на юге Италии, была найдена армированная волокном порода, похожая на бетон. Она стала причиной того, что земля под городом Поццуоли поднялась на несколько метров в 1980-х годах.

Ванорио черпала вдохновение в Поццуоли и открыла способ обработки смеси, используя горные породы, встречающиеся гораздо чаще, чем обычный вулканический пепел, и уже подвергшиеся естественному нагреву.

После этого процесса породы больше не содержат карбонат, который выделяет углекислый газ при нагревании.

Земля делает это. Меня вдохновило то, как природа цементирует камни, но вместе с коллегами мы использовали научные и инженерные достижения, чтобы продвинуться дальше,

– рассказала исследовательница.

Новый материал не вредит экологии / Фото Unsplash

Лаборатория Ванорио разработала способ, позволяющий превращать измельченные вулканические породы в новый тип цемента, в котором естественным образом образуются крошечные волокна – подобно тому, как в природе образуются камни.

В чем особенность нового материала?

В отличие от обычного бетона, прочность которого обеспечивают стальные арматурные стержни, новый материал формирует собственную внутреннюю структуру.

Ванорио и ее команда даже основали компанию, которая будет использовать эту стенфордскую технологию для вывода на рынок экологически чистого цемента.

В издании отметили, что возвращение к древним знаниям для преодоления современных экологических вызовов – это не только увлекательный, но и чрезвычайно важный шаг в будущее.

К слову, корейские ученые нашли эффективный материал для очистки ядерных отходов. В этом им помог искусственный интеллект.