"Водяные" батареи могут полностью вытеснить обычные аккумуляторы: в чем они лучше
- Новые водные батареи, использующие морскую воду, могут заменить литий-ионные аккумуляторы благодаря 380,000 циклам зарядки и устойчивости к экстремальным условиям.
- Разработка включает инновационный анод из полимерных нанослоев и углеродных нанотрубок, что позволяет эффективно сохранять ионы из морской воды, способствуя переходу к возобновляемым источникам энергии.
Изменение отрасли электроэнергии и технологий в целом требует изменения аккумуляторов, без которых представить современный мир невозможно. Ученые представили довольно необычное, но чрезвычайно эффективное решение.
Исследователи разработали новый тип водных батарей, которые используют морскую воду и могут стать альтернативой традиционным литий-ионным аккумуляторам. В чем их преимущества – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
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Какие преимущества новых аккумуляторов
Батареи из морской воды выдерживают до 380 000 циклов зарядки, работают в экстремальных условиях и потенциально способны революционизировать хранение энергии.
Литий-ионные батареи широко используются в электромобилях и электронике, однако они имеют свои недостатки, среди которых – высокая стоимость производства, ограниченная емкость для хранения энергии и уязвимость к экстремальным температурам.
По словам профессора химической инженерии Университета Альберты Сяолей Вана, литий-ионные батареи не подходят для масштабного энергосбережения, необходимого для электросетей.
Команда Вана разработала инновационный анод, сочетающий полимерные нанослои с углеродными нанотрубками. Это позволяет батареям эффективно хранить ионы, включая те, содержащиеся в морской воде.
Как работает новый аккумулятор: смотрите видео
Разработка стала возможной благодаря использованию синхротронного источника света в Канадском центре исследований, что позволило детально изучить микроструктуру анода.
Развитие морских батарей может сыграть ключевую роль в переходе к возобновляемым источникам энергии, позволяя эффективно хранить энергию от ветра и солнца.
Продолжаются исследования по масштабированию технологии, и если она будет успешной, батареи на основе морской воды могут стать основой будущей энергетической системы.