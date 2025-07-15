Украина первой в Европе внедрила стандарт для экоиндустриальных парков: что это меняет

Украина стала первой страной в Европе и второй в мире, которая на государственном уровне утвердила национальный стандарт для экоиндустриальных парков. Это должно усилить их привлекательность для иностранных инвесторов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Смотрите также Корейские ученые с помощью ИИ нашли способ очищать ядерные отходы

Как будет работать национальный стандарт для экоиндустриальных парков?

В Минэкономики рассказали, что документ определяет четкие критерии устойчивости и систему оценки для управляющих компаний индустриальных парков.

Этот шаг позволит развивать нашу перерабатывающую промышленность. Статус экоиндустриального парка это индикатор для международных инвесторов, что данный парк соответствует устоявшимся европейским стандартам, как и произведенная в нем продукция,

– отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Что такое экоиндустриальный парк Экоиндустриальные парки – это индустриальные кластеры, где предприятия взаимодействуют между собой, обмениваясь ресурсами, энергией и отходами. Их развитие является частью стратегической трансформации экономики Украины в рамках плана Ukraine Facility, которая предусматривает декарбонизацию, повышение добавленной стоимости, эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспособности украинской промышленности.

В Украине ввели национальный стандарт для экоиндустриальных парков / Фото Unsplash

Национальный стандарт устанавливает систему оценивания по рейтинговой шкале:

"золотой";

"серебряный";

"бронзовый".

При оценке будут учитывать эффективность управления, устойчивость процессов и их влияние на окружающую среду.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года, однако уже сейчас его положения могут использовать как инициаторы создания новых индустриальных парков, так и действующие управляющие компании.