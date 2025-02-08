Украинский бариста прочитал лекцию о кофе в Кембридже

Культура кофе очень прижилась в Украине и стала довольно популярной. в частности, украинские баристы достигли того уровня профессионализма, когда читают лекции за рубежом.

Бариста и основатель проекта для военных Coffee Care Вадим Грановский выступил с лекцией в Кембриджском университете, посвященной украинской культуре потребления кофе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его фейсбук.

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Как прошла лекция

Во время выступления бариста цитировал лондонскую редакцию дневника Павла Алепского "Путешествие антиохийского патриарха Макария", в котором описаны впечатления от посещения Украины в середине XVII века.

Лекция и разговор об украинской культуре и идентичности стали духовной и интеллектуальной частью события. А материальным, ощутимым опытом была дегустация авторского напитка Flat Red,

– отметил он.

Также он рассказал о произведении сирийского путешественника, который стал литературным памятником, и о роли Агафангела Крымского в том, что этот дневник оказался в Украине.



Бариста варит кофе / Фото с фейсбука

Грановский отметил, что созданный в Украине напиток Flat Red, который сочетает кофе и гранат, смог передать в Кембридже украинский нарратив. Он добавил, что во время мероприятия десятки студентов слушали лекцию, пробовали кофе, задавали вопросы и обсуждали Украину.