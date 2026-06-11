Эти украинские имена вызывают смех у американцев: блогер объяснила причину

Бывает, что привычные для украинцев имена в других странах вызывают совсем другие ассоциации. Причина – в том, что они звучат похоже на английские слова, из-за чего для носителей языка они могут звучать забавно или даже иметь неожиданное значение.

Украинская блогерша daria.veduta рассказала о пяти украинских именах, которые из-за схожести с английскими словами часто вызывают улыбку у американцев.

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Какие имена могут смешить американцев?

Первое имя и – это Дима. По словам блогерши, на английском языке его произношение напоминает слово dim, что означает "тусклый" или "неяркий". Второе – это Эдик. Оно созвучно слову addict, которое переводится как "человек с зависимостью". Это может вызвать у носителей английского языка необычные ассоциации.

Третье имя – Настя. Оно напоминает английское слово nasty, которое означает "неприятный", "отвратительный" или "мерзкий". Четвертое в списке – Семен. Его звучание похоже на английское слово, которое имеет биологическое значение, поэтому именно это имя нередко становится поводом для шуток среди американцев, да и украинцев тоже.

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Замыкает пятерку Даша. Блогерка отмечает, что на английском языке слово dash может означать "мчаться", "бросаться", "быстро бежать", из-за чего имя также вызывает интересные ассоциации. В то же время такие совпадения являются лишь особенностью звучания разных языков и не имеют никакого отношения к истинному значению самих украинских имен.