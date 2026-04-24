24 апреля, 19:52
Их до сих пор помнит весь интернет: как сложилась жизнь героев известных украинских мемов

Милена Бордакова
  • Виталий Чепурко, известный как "полтавский поджигатель", после тюремного заключения присоединился к ВСУ.
  • Иван Мартынов, "чоткий паца из Ровно", стал известным после интервью и присоединился к ВСУ после начала войны.

Украина уже давно стала одной из самых мемных стран в мире: почти любое событие здесь за считанные минуты превращается в шутку и разлетается по интернету. И за этими мемами почти всегда стоят реальные люди и реальные истории.

Если бы в мире существовал рейтинг самой мрачной страны, Украина точно была бы среди лидеров. У нас почти любое событие за считанные минуты превращается в шутку, а случайные фразы или видео на интернет-классику.

Что произошло с героями самых известных украинских мемов?

  • "Нравится, как оно горит и как люди суетятся"

Начнем с одного из самых известных кейсов, так называемого "полтавского поджигателя". Виталий Чепурко стал известным после интервью, в котором максимально откровенно объяснил свои действия. В 2007 году он совершил серию поджогов входных дверей многоквартирных домов, а его объяснение быстро разлетелось по сети и стало мемом.

Его фраза о том, что ему "нравится, как оно горит и как люди суетятся", сделала видео вирусным и закрепила его образ в украинском интернете. Впоследствии Чепурко приговорили к более чем пяти годам лишения свободы. После освобождения он исчез из публичного пространства, а впоследствии появились сообщения, что он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

  • Фраза о "богатой семье"

Далее история Яны со Львовского вокзала, которая в 2016 году стала героиней репортажа о попрошайничестве. Ее короткое интервью быстро разлетелось соцсетями, а фраза о "богатой семье" стала мемом. На тот момент девушка была несовершеннолетней, жила с семьей и время от времени ездила на заработки.

С годами ее жизнь изменилась: она создала семью, стала мамой, а затем переехала за границу. Несмотря на то, что она избегает публичности, интернет до сих пор регулярно возвращается к этому видео.

  • "А теперь сфоткай меня. Сфоткала?"

Еще один вирусный момент – это фраза "А теперь сфоткай меня. Сфоткала?". Это видео появилось примерно в 2010 году и стало одним из ранних украинских интернет-мемов. Его до сих пор узнают благодаря многочисленным пародиям.

Героиня ролика со временем повзрослела и не ведет публичной деятельности. Ее имя стало известным значительно позже, когда случайные фото появились в сети, однако она не стремится к публичности.

  • Участники телевизионных реалити и шоу

Например, Коля Гузей из проекта "Любимая, мы убиваем детей" стал узнаваемым благодаря эмоциональным фразам, вырванным из контекста. Со временем он изменил свою жизнь, получил образование, работал по специальности, а сейчас ведет более частный образ жизни, периодически появляясь в соцсетях и занимаясь собственными проектами.

  •  "Четкий паца из Ровно"

И, конечно, один из самых известных интернет-образов – это "чоткий паца из Ровно". Иван Мартынов стал известным после короткого интервью об экономической ситуации в стране. Впоследствии он участвовал в событиях Революции Достоинства, а после начала войны – присоединился к ВСУ.

Часті питання

Какие случаи стали самыми известными украинскими мемами?

Среди самых известных украинских мемов есть 'полтавский поджигатель', фраза о 'богатой семье' со Львовского вокзала и фраза 'А теперь сфоткай меня. Сфоткала?". Эти случаи быстро разлетелись по сети и стали частью интернет-культуры.

Какая история стоит за мемом 'полтавский поджигатель'?

Мем 'полтавский поджигатель' происходит от Виталия Чепурко, который в 2007 году поджигал двери в многоквартирных домах и откровенно объяснил свои действия в интервью. Его фраза о том, что ему 'нравится, как оно горит и как люди суетятся', стала вирусной.

Как изменилась жизнь героев украинских мемов с годами?

Жизнь героев украинских мемов изменилась по-разному. Некоторые из них, как Яна со Львовского вокзала, создали семьи и переехали за границу. Другие, как Иван Мартынов – 'чоткий паца из Ровно', присоединились к ВСУ. Многие из них ведут частный образ жизни и избегают публичности.

