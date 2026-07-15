Настоящее испытание: топ шесть украинских блюд, которые иностранцы панически боятся пробовать

Некоторые из наших традиционных лакомств вызывают у европейцев и американцев настоящий культурный шок. То, что для нас является идеальным угощением на праздники, для туристов зачастую становится кулинарным экстримом.

24 Канал собрал шесть культовых украинских блюд, которые иностранцы сначала панически боятся даже попробовать, но потом нередко просят добавки.

Холодец: мясное желе

Главным кошмаром для иностранных гостей часто становится холодец. Для большинства жителей Западной Европы и США желе – это исключительно сладкий десерт со вкусом клубники или вишни.

Когда они видят на тарелке прозрачную дрожащую массу, внутри которой застыли кусочки мяса и чеснок, их мозг отказывается это воспринимать. Однако после первой же ложки с острым хреном или горчицей весь скептицизм обычно исчезает, уступая место восторгу от насыщенного мясного вкуса.

Традиционный холодец / depositphotos

Культовое сало

Еще одним вызовом является легендарное украинское сало. Пока мы спорим, какое сало лучше – с прорезями или нежное "генеральское", иностранцы смотрят на этот продукт с ужасом.

Они привыкли к бекону, в котором много мяса, которое обязательно нужно подвергнуть термической обработке. Употребление сырого, консервированного солью свиного жира кажется им мгновенным ударом по печени.

Украинское сало / pexels.com

Специфическая кровяная колбаса

Настоящим психологическим барьером для туристов становится домашняя кровянка. Это блюдо пугает их еще на этапе перечисления ингредиентов.

Сочетание гречки или пшена с термически обработанной свиной кровью звучит для многих как элемент мистического ритуала, а не сытного обеда.

Впрочем, преодолев страх и попробовав хорошо обжаренную, горячую кровянку со шкварками, иностранцы удивляются ее нежности. Многим она напоминает британский черный пудинг, но в разы вкуснее.

Окрошка: суп с газировкой или кефиром

Не меньше удивляет иностранцев летняя окрошка. Холодные супы существуют во многих культурах, но концепция окрошки ломает все европейские шаблоны.

Попытка залить мелко нарезанные овощи и колбасу кислым кефиром или хлебным квасом вызывает у них искреннее недоумение. Им трудно понять сочетание традиционно горячих ингредиентов с холодными газированными напитками.

Однако в июльскую жару этот суп становится для путешественников настоящим спасением.

Таранька: рыба с "подозрительным" запахом

Еще один специфический продукт – сушеная и вяленая рыба, которую мы называем таранькой. Это неотъемлемая часть нашей пивной культуры, но для европейцев она выглядит странно.

Они привыкли к аккуратному филе без костей, поэтому сухая рыба с головой и чешуей вызывает у них подозрение. Более того, ее резкий запах они часто трактуют как признак испорченного продукта.

Сушеная рыба / pixabay

Вареники с вишней: обед-десерт

Замыкают наш рейтинг сладкие вареники с вишней, которые вызывают у гостей когнитивный диссонанс. Вареники с картофелем или мясом иностранцы воспринимают прекрасно, ведь это аналог их равиоли.

Но когда им подают вареники с ягодами, обильно политые сметаной, они теряются. Дело в том, что за рубежом не принято подавать сладкое блюдо в качестве полноценной основной порции на обед вместо супа или мяса.

Однако сочетание горячего теста, кисло-сладкой вишни и прохладной жирной сметаны навсегда покоряет сердца иностранных гурманов.