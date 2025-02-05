Украинские военные с протезами покорили Килиманджаро и установили уникальное достижение

Пятеро украинских военных после ранений и ампутаций покорили самую высокую гору Африки Килиманджаро. Четверо ветеранов на протезах и их посестра взошли на высоту 5895 метров.

Среди украинских военных еще никто с протезом нижней конечности не поднимался на вершину Африки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инициативу "Второе дыхание".

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Как украинские военные покорили Килиманджаро

Кроме того, в сообщении говорится, что в мире нет случаев, когда сразу четверо военных на протезах, а также военная после ранений совершили такое групповое восхождение.

И это все – не для рекордов, а ради тех, кто сейчас борется с травмами и сомнениями и не знает, сможет ли жить дальше полной жизнью. Украинские военные в очередной раз показали всему миру: несокрушимость – не просто слово,

– добавили в инициативе "Второе дыхание".

Среди тех, кто покорил гору, были военные после ампутаций – Михаил Матвеев, Александр Михов, Владислав Шатило, Роман Колесник, – а также военная Ольга Егорова, которая получила тяжелые ранения.

Украинские военные покорили Килиманджаро / Фото из Инстаграма _titan998

Телеведущий Александр Педан сообщил, что для восхождения нужно четыре дня, и еще два – на спуск.

На Килиманджаро был поднят флаг Центра специального назначения Нацгвардии Украины "Омега". Михаил Матвеев – боец отдельного отряда ЦСП "Омега", и Александр Михов, который длительное время воевал в составе "Омеги".

"Это не просто подъем, это выход за пределы возможного! Гордимся нашими бойцами. В любых жизненных обстоятельствах они продолжают принимать вызовы и преодолевать их!", – отметили в подразделении.