Рисковала жизнью ради 12 детей: кем была Нина Гудкова во время Холокоста
- Нина Гудкова спасла 12 еврейских детей во время нацистской оккупации Киева, возглавляя детский дом и пряча их в погребе.
- Она была признана Праведницей Бабьего Яра и Праведницей народов мира за свое самопожертвование и героизм.
В разные периоды нашей истории украинцы демонстрировали примеры самопожертвования – спасали других, рискуя собственной жизнью. Одной из таких была киевлянка Нина Гудкова, которая оставила очень весомый след после себя.
Во время Второй мировой войны она спасла еврейских детей от уничтожения, а впоследствии была признана Праведницей Бабьего Яра и Праведницей народов мира, говорится в медиа "Украинки".
Что известно о Нине Гудковой?
В 1931 году Нина Гудкова закончила Киевский медицинский техникум Охматдета по акушерской специальности, а в 1940-м – Киевский медицинский институт. Она работала врачом-педиатром в Киевской детской клинической больнице №7.
Во время нацистской оккупации Киева она возглавила детский дом №2, где в течение двух лет занималась сиротами и детьми, которые остались без родителей. Именно там она прятала 12 еврейских детей.
Впоследствии об этих событиях подробнее рассказал ее сын, украинский ученый Юрий Зайченко. По его словам, мама с детства мечтала стать врачом, чтобы спасать людей. Когда началась война, в городе осталось много сирот. Тогда женщина организовала детский дом и принимала туда всех детей, которые потеряли семью, независимо от национальности.
Среди них были и еврейские дети, которых нацисты обрекали на смерть. Понимая смертельную опасность, она все равно решила их приютить. Риск был очень высоким, потому что мальчиков-евреев нацисты могли узнать.
Чтобы их спасти, женщина договорилась с заведующим хозяйства больницы и обустроила под фундаментом дома погреб, где прятала детей во время проверок. Никто из работников не предал ее, и благодаря этому удалось спасти 12 детских жизней.
Нина Гудкова спасла детей / Фото из архива Национального музея истории Украины во Второй мировой войне
С начала оккупации до освобождения Киева она оставалась во главе детского дома, заботясь о тех, кто остался без дома и поддержки.
Юрий Зайченко вспоминал, что его мама была жизнерадостным и общительным человеком, но о военных годах почти не говорила. Она не посещала памятных мероприятий и даже выключала телевизор, когда речь заходила о Бабьем Яре. Эти воспоминания для нее были слишком болезненными. От пережитого она отвлекалась вышиванием.
После ее смерти подвиг Нины Гудковой получил официальное признание. В 1993 году ей присвоили звание Праведницы Бабьего Яра, а в 1995-м году – Праведницы народов мира.
Что происходило в концлагерях с евреями?
Концентрационный лагерь Дахау был создан в 1933 году для политических оппонентов, до начала массового уничтожения во время Второй мировой войны. Йозеф Менгеле, известный как "Ангел смерти", проводил жестокие медицинские эксперименты в Аушвице, в частности над близнецами и детьми с физическими особенностями.
