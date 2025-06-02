Почти в один момент погибло 830 тысяч человек: какой день считается самым смертоносным в истории

Ученые установили дату, когда погибло больше всего людей в истории человечества. В тот день погибло 830 тысяч человек больше, чем во время ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вместе взятых.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLscience.

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В какой день погибло больше всего людей в истории

Новое исследование ученых пролило свет на событие, которое повлекло наибольшее количество человеческих жертв за один день. Как оказалось, катастрофа, произошедшая сотни лет назад, по масштабам трагедии превзошла все другие известные случаи, оставив глубокий след в истории человечества.

По большинству версий, именно в тот роковой день погибло больше людей, чем когда-либо за одни сутки. Основная часть смертей пришлась на провинцию Шэньси на северо-западе Китая.

23 января 1556 года в регионе произошло сокрушительное землетрясение, вызванное смещением тектонических разломов Вэйнань и Хуашань. Эпицентр подземных толчков был расположен вблизи города Хуасянь, и, по оценкам ученых, катастрофа привела к гибели около 830 тысяч человек.

Землетрясение в Шэнси могло унести жизни 830 человек / Фото GettyImages

Однако никто не знает точное количество жертв и количество тех, кто погиб именно в день землетрясения. Согласно некоторым данным, около трети жертв погибла в результате падения зданий, обвала пещерных помещений и оползней сразу после землетрясения. Остальные умерли в последующие недели от голода и болезней.

Хотя магнитуда этого землетрясения составляла от 8 до 8,3 балла – оно было далеко не самым сильным, которое приходилось переживать человечеству, но трагедия в Шэньси считается самой смертоносной катастрофой в мировой истории среди подобных.

На втором месте по количеству погибших стоит землетрясение, что также случилось в Китае, но в 1976 году, унеся жизни около 655 тысяч человек.

Какой день войны унес больше всего жизней

Считается, что самый кровавый день войны состоялся в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, когда бомбардировка США под названием "Операция Митингхаус" привела к гибели около 100 тысяч человек в Токио.

Токио в огне после бомбардировки 10 марта 1945 года / Фото Wikipedia

Для сравнения, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе того же года унесли около 66 тысяч и 39 тысяч жизней соответственно.

Когда произошло самое большое природное бедствие в истории

Наводнение на реке Янцзы-Хуай в 1931 году часто называют крупнейшим природным бедствием в истории. Хотя точное количество жертв до сих пор вызывает споры, некоторые исследователи считают, что в течение четырех месяцев в центральном и восточном Китае погибли более 2 миллионов человек.

К слову, в конце марта сокрушительные землетрясения всколыхнули Мьянму и Таиланд. Катастрофа унесла жизни более 3 000 человек, среди жертв – дети.