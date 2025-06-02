Повідомляє 24 Канал з посиланням на IFLscience.

Дивіться також Як скандинави у середньовіччі називали українців: історик розкрив маловідому назву нашого народу

В який день загинуло найбільше людей в історії

Нове дослідження вчених пролило світло на подію, яка спричинила найбільшу кількість людських жертв за один день. Як виявилося, катастрофа, що сталася сотні років тому, за масштабами трагедії перевершила всі інші відомі випадки, залишивши глибокий слід в історії людства.

За більшістю версій, саме в той фатальний день загинуло більше людей, ніж будь-коли за одну добу. Основна частина смертей припала на провінцію Шеньсі на північному заході Китаю.

23 січня 1556 року в регіоні стався нищівний землетрус, спричинений зміщенням тектонічних розломів Вейнань і Хуашань. Епіцентр підземних поштовхів був розташований поблизу міста Хуасянь, і, за оцінками вчених, катастрофа призвела до загибелі близько 830 тисяч осіб.

Землетрус у Шенсі міг забрати життя 830 людей / Фото GettyImages

Однак ніхто не знає точну кількість жертв та кількість тих, хто загинув саме в день землетрусу. Згідно з деякими даними, близько третини жертв загинула в результаті падіння будівель, обвалу печерних помешкань і зсувів відразу після землетрусу. Решта померли у наступні тижні від голоду та хвороб.

Хоча магнітуда цього землетрусу становила від 8 до 8,3 бала – він був далеко не найсильнішим, який доводилося переживати людству, але трагедія в Шеньсі вважається найбільш смертоносною катастрофою у світовій історії серед подібних.

На другому місці за кількістю загиблих стоїть землетрус, що також трапився в Китаї, але у 1976 році, забравши життя близько 655 тисяч осіб.

Який день війни забрав найбільше життів

Вважається, що найбільш кривавий день війни відбувся в ніч із 9 на 10 березня 1945 року, коли бомбардування США під назвою "Операція Мітингхаус" призвело до загибелі приблизно 100 тисяч людей у Токіо.

Токіо у вогні після бомбардування 10 березня 1945 року / Фото Wikipedia

Для порівняння, атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі в серпні того ж року забрали близько 66 тисяч і 39 тисяч життів відповідно.

Коли сталося найбільше природне лихо в історії

Повінь на річці Янцзи-Хуай у 1931 році часто називають найбільшим природним лихом в історії. Хоча точна кількість жертв досі викликає суперечки, деякі дослідники вважають, що протягом чотирьох місяців у центральному та східному Китаї загинули понад 2 мільйони осіб.

До слова, наприкінці березня нищівні землетруси сколихнули М'янму та Таїланд. Катастрофа забррала життя понад 3 000 людей, серед жертв – діти.