Искаженный мост, который меняется в трех измерениях: как выглядит уникальный проект в Киеве

В Киеве реализовывают уникальные проекты. В частности, там создали мост с необычным дизайном.

Архитектурное бюро Archimatika реализовало инновационный проект в жилом комплексе "Файна Таун". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информацию от агентства.

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Поверхность моста искривлена

Удалось создать уникальный параметрический мост, который стал частью пешеходной променады. Этот мост является примером современной архитектуры с элементами бионики, что постепенно приобретает популярность в Украине.



В Киеве создали уникальный мост / Фото Archimatika

Мост имеет искривленную поверхность, которая меняется в трех измерениях. Он выполнен из монолитного железобетона. Каждый его участок является уникальным по форме, размещением в пространстве и размерами.



Мост меняется / Archimatika

Из-за сложности конструкции команда проектировщиков создала специальную индивидуальную опалубку, чтобы обеспечить точность строительства. Проект был разделен на 200 сегментов, для каждого из которых подготовили дополнительные чертежи.

Каждая погрешность могла стать критической, поэтому необходима была максимальная координация между проектировщиками и строителями,

– отметили в Archimatika.

Этот проект является одним из первых подобных опытов в Украине, где использованы криволинейные формы, популярные благодаря творчеству таких архитекторов, как Заха Хадид.