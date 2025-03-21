Китайский гид зарабатывает тысячи долларов, поднимая на гору уставших женщин на плечах
- Китайский гид Сяо Чен зарабатывает более 300 000 юаней в год, поднимая туристок на гору Тайшань, когда они устают.
- Спрос на его услуги настолько высок, что он начал нанимать команду помощников.
26-летний Сяо Чен из Китая превратил восхождение на гору Тайшань в прибыльный бизнес. Он не просто сопровождает туристок во время подъема, но и носит их на плечах, когда те устанут.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
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Что известно о необычном заработке китайца
Сяо Чен работает гидом на горе Тайшань в китайской провинции Шаньдун, сопровождая туристов во время подъема на вершину. Часто его клиентки просят, чтобы он поднял их на последних 1000 ступеньках.
Сначала Чен поддерживает туристок за руку, а когда они больше не могут идти, берет их на плечи и поднимает дальше.
Сяо Чен придумал необычный способ заработка / Фото Jam Press
Гора Тайшань, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположена на высоте 1533 метра.
Сообщается, что Сяо Чен зарабатывает более 300 000 юаней в год (примерно 42 000 долларов США) как "компаньон для восхождения" для своих клиенток в возрасте от 25 до 40 лет.
Он поднимается на гору дважды в день, получая около 83 долларов США за дневной маршрут и около 54 долларов – за ночной подъем.
В течение дня Сяо Чен делает два подъема на гору / Фото Jam Press
За месяц выпускник спортивной школы зарабатывает примерно 6 400 долларов. По его словам, он тратит около 30 минут, чтобы донести кого-то на последней тысяче ступенек к вершине.
Спрос на услуги Чена настолько высок, что он уже начал нанимать команду помощников, чтобы разделить нагрузку.
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