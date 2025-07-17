Китайцы нашли способ спасти мир от загрязнения: сахар станет бонусом

Проблема загрязнения углекислым газом уже десятилетиями беспокоит человечество, поэтому ученые ищут способ очистить нашу планету от загрязнения. Нестандартное решение нашли ученые из Китая.

Интересное открытие сделали ученые в Тяньцзинском институте биотехнологий, которые предлагают превращать углекислый газ в сахар. Больше об этом открытии расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что предусматривает новый способ очистки воздуха?

Китайские ученые предлагают превращать углекислый газ на метанол, а из него уже делать сахарозу, то есть обычный белый сахар. Это означает, что для получения сахара не обязательно выращивать сахарную свеклу. Однако главное – это поможет уменьшить количество углекислого газа в воздухе.

Ученые использовали метод, который предусматривает реакции вне живых организмов в специальных условиях лаборатории, что позволяет более точно контролировать процессы.

Кроме сахарозы ученые смогли изготовить также фруктозу, крахмал и соединения, которые используют в производстве лекарств. То есть это открывает путь к изготовлению пищи и лекарств без выращивания растений. Более того, такой процесс не требует большого количества энергии. Кроме того, 86% сырья удалось превратить в сахара.



Выбросы с заводов можно превратить в сахар / Фото Pexels

Почему именно сахар? Большая его доля на китайском рынке является импортной, поэтому это поможет сделать рынок страны более самостоятельным. А тот факт, что изменения климата затрудняют работу аграриям, наличие технологии такого изготовления пищи может стать настоящим спасением.

Однако исследователи отмечают, что это пока только лабораторный метод и для его масштабирования нужно еще приложить немало усилий.