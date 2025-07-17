Китайцы нашли способ спасти мир от загрязнения: сахар станет бонусом
- Китайские ученые разработали метод преобразования углекислого газа в сахарозу, что помогает уменьшить CO2 в атмосфере.
- Метод позволяет изготавливать сахар, фруктозу и крахмал без выращивания растений, но требует дальнейшего развития для масштабирования.
Проблема загрязнения углекислым газом уже десятилетиями беспокоит человечество, поэтому ученые ищут способ очистить нашу планету от загрязнения. Нестандартное решение нашли ученые из Китая.
Интересное открытие сделали ученые в Тяньцзинском институте биотехнологий, которые предлагают превращать углекислый газ в сахар. Больше об этом открытии расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
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Что предусматривает новый способ очистки воздуха?
Китайские ученые предлагают превращать углекислый газ на метанол, а из него уже делать сахарозу, то есть обычный белый сахар. Это означает, что для получения сахара не обязательно выращивать сахарную свеклу. Однако главное – это поможет уменьшить количество углекислого газа в воздухе.
Ученые использовали метод, который предусматривает реакции вне живых организмов в специальных условиях лаборатории, что позволяет более точно контролировать процессы.
Кроме сахарозы ученые смогли изготовить также фруктозу, крахмал и соединения, которые используют в производстве лекарств. То есть это открывает путь к изготовлению пищи и лекарств без выращивания растений. Более того, такой процесс не требует большого количества энергии. Кроме того, 86% сырья удалось превратить в сахара.
Выбросы с заводов можно превратить в сахар / Фото Pexels
Почему именно сахар? Большая его доля на китайском рынке является импортной, поэтому это поможет сделать рынок страны более самостоятельным. А тот факт, что изменения климата затрудняют работу аграриям, наличие технологии такого изготовления пищи может стать настоящим спасением.
Однако исследователи отмечают, что это пока только лабораторный метод и для его масштабирования нужно еще приложить немало усилий.