В Китае создали 3D-принтер, который печатает готовую еду: без ИИ не обошлось

В Китае ученые создали новый 3D-принтер, который способен печатать еду. Для выполнения задачи ему достаточно текстового описания.

В новый принтер интегрировали искусственный интеллект. Больше о технологии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nanowerk.

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Как работает новый принтер

Разработали новый принтер исследователи из Гонконгского университета науки и техники. Особенность устройства заключается в том, что он может создавать пищу слой за слоем, используя искусственный интеллект для проектирования сложных структур.

Хотя "печать" пищи не является чем-то новым. Однако он имеет ряд проблем, не свойственных традиционным материалам печати, например пластика или металла. В частности потому, что пищу надо нагревать при правильных температурах, но при этом сложно поддерживать заданную форму во время приготовления.

Современные пищевые принтеры работают в два этапа – печатают холодную пищевую пасту и затем переносят ее во фритюрницу или духовку. Из-за этого деформируется форма и повышается риск загрязнения при перемещении продуктов.

Поэтому китайские ученые решили эти проблемы путем объединения обоих процессов с помощью инфракрасного нагревателя. Его изготовили из полиамидной пленки, которая обеспечивает точный контроль температуры, а напечатанные слои продуктов достигают температуры 137 градусов по Цельсию на поверхности и не менее 105 градусов на протяжении всего процесса. При этом потребление электричества составляет всего 14 ватт, в то время, как обычные духовки и фритюрницы потребляют от 1 000 до 2 000 ватт.

При работе с тестом каждый слой теста выходит из печатного сопла, нагреватель немедленно его готовит, что позволяет сохранять форму и убивать вредные бактерии. Также принтер хорошо справился с овощными пюре и ингредиентами на основе белка.



Как 3D-принтер работает с тестом / Фото Nanowerk

Процесс печати упрощен с помощью искусственного интеллекта. Система принимает простые описания и генерирует соответствующие изображения в формате 2D. Затем пользовательский скрипт Python превращает эти изображения в файлы 3D-моделирования STL, делая их готовыми к печати. То есть можно ввести запрос "пряничный человечек" и через несколько минут будет готовый к печати дизайн.