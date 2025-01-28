В Европе появится "стена" из ветряков: где ее построят и как она будет выглядеть

Альтернативные источники энергии набирают популярность, однако и они имеют определенные проблемы. Например – занимают немало места на земле. Поэтому инженеры прибегают к довольно необычным решениям, чтобы не занимать площадь и повысить энергоэффективность одновременно.

Новую систему построит компания Wind Catching Systems. Где появится необычная станция и как она будет выглядеть – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Renewables Now.

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Как будет выглядеть "стена" из ветряков

Wind Catching Systems получила государственное финансирование от правительства Норвегии в размере 107 миллионов долларов США. Таким образом разработчики получили возможность продемонстрировать свою новую технологию – многороторную плавучую ветровую электростанцию, мощностью 40 мегаватт. Ее планируют построить в территориальных водах Норвегии.

Система будет состоять из 40 турбин, мощностью по 1 мегаватт каждая, которые дают возможность лучше использовать пространство и уменьшить расходы на техническое обслуживание ветровых электростанций. Станция будет генерировать до 99 гигаватт-часов электричества в год. Ее сооружение планируют завершить до 2029 года.



Вот так будет выглядеть "стена" / Wind Catching Systems

Проект компании Wind Catching Systems победил на конкурсе государственного норвежского агентства Enova для поддержки небольших коммерческих проектов в области морской ветровой энергетики.

"Это увлекательная и, возможно, прорывная технология, которая может снизить затраты и дать ценный опыт для цепочки поставок", – заявила генеральный директор организации Арвид Нессе.