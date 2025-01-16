В США создали новых роботизированных пчел, которые способны опылять растения и не только

Американские ученые создали роботизированных пчел, которые способны роиться в механических ульях. Основной задачей этих роботов является опыление растений.

Ученые Массачусетского университета усовершенствовали предыдущие версии роботов-пчел. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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На что способны роботизированные пчелы

Новые роботизированные пчелы могут в 100 раз дольше зависать в воздухе. Также эти насекомые могут переносить крошечные датчики или батареи, что делает возможными вылеты за пределы лаборатории на скорости до 35 сантиметров в секунду.

Исследователи говорят, что развитие направления искусственного опыления может быть довольно перспективным, ведь это позволит выращивать фрукты и овощи в многоуровневых хранилищах, увеличивать урожайность и одновременно уменьшая влияние сельского хозяйства на окружающую среду.

Как выглядели предыдущие версии роботизированных пчел: смотрите видео

Ученые облегчили робопчел, уменьшив крылья, что позволило оборудовать их большим количеством электроники. Эти роботы долговечны, способны совершать различные маневры и работать автономно. И все же разработчики говорят, что пока роботизированные пчелы уступают живым насекомым.

Сейчас роботизированная пчела способна летать 17 минут, однако ученые намерены увеличить этот показатель в 10 раз.