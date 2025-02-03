Обманите свои рецепторы: в TikTok показали, как смешать 2 ингредиента для получения нового вкуса
В TikTok блогер показала, что соединив обычные продукты можно получить совершенно новые вкусы. Удивительные результаты уже удивили тысячи пользователей.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @indika_agapovaa в TikTok.
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Какие ингредиенты нужно смешивать, чтобы получать новый вкус
В TikTok появилось видео, в котором автор утверждает, что определенные сочетания привычных ингредиентов могут создать иллюзию нового вкуса.
В видео девушка предлагает такие комбинации:
- виноград и фисташка – получится вкус шоколада;
- огурец и яблоко – вкус дыни;
- апельсин и морковь – вкус манго;
- огурец, мед и лимонный сок – вкус киви.
Блогерша смешала два ингредиента, чтобы получить новый вкус: смотрите видео
Это видео собрало более 2 миллионов просмотров и почти 100 тысяч лайков. В комментариях пользователи делятся и другими необычными сочетаниями простых ингредиентов, которые способны обмануть наши вкусовые рецепторы.