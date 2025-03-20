Вера Фармига покорила сеть исполнением "Червоной руты": видео впечатляющего выступления

Вера Фармига – известная голливудская актриса украинского происхождения. С начала полномасштабного вторжения она не только поддерживает нашу страну, но и популяризирует культуру.

В прошлом году известная актриса основала музыкальную группу The Yagas, в которой является солисткой. На концерте в Нью-Йорке Вера Фармига исполнила "Червону руту" Владимира Ивасюка, сообщает 24 Канал.

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Вера Фармига поразила исполнением

В сети завирусились несколько видео с выступления группы The Yagas в Нью-Йорке, на котором Вера Фармига исполнила едва ли не самую известную украинскую песню – "Червону руту". Хотя и большинство слушателей в зале не знали этой песни, однако энергетика актрисы и певицы смогли зажечь их.

Вера Фармига поет "Червону руту": смотрите видео

В роли певицы Вера Фармига дебютировала не так давно – прошлой осенью она со своей группой выпустила первый клип, который посвятила храброму народу Украины. Актриса продолжает активно поддерживать нашу страну и напоминать о войне, которая продолжается.