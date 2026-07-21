Ушла целая эпоха: культовые вещи из детства украинцев, которые исчезли навсегда

Когда-то они были мечтой каждого ребенка. Их искали в киосках, обменивались на школьных переменах, собирали целыми коллекциями и берегли больше, чем некоторые современные гаджеты. Казалось, эти вещи будут популярны всегда, но время оказалось безжалостным.

Сегодня большинство культовых символов детства украинцев можно увидеть разве что на старых фотографиях, на барахолках или в домашних ящиках. 24 Канал собрал вещи, которые точно были у каждого и которые окунут вас в теплую волну ностальгии.

Анкеты для друзей

До появления инстаграма и TikTok главной "соцсетью" были бумажные анкеты. Их украшали блестками, наклейками, цветными ручками и давали заполнять одноклассникам.

Там были вопросы о первой любви, любимой группе, мечте, "кто тебе нравится" и даже просьба оставить секрет.

Для многих школьников красиво оформленная анкета была настоящей гордостью. Сегодня эта традиция почти полностью исчезла, уступив место мессенджерам и соцсетям.

Пользовательница @samoilenkohair показала школьную анкету: смотреть видео

Фишки (кепсы), за которые дрались на переменах

Если сегодня дети коллекционируют скины в играх, то в 90-х и 2000-х все охотились за пластиковыми или картонными фишками.

Их выигрывали, выбивали, обменивали и носили в огромных пачках.

Самыми ценными были серии Pokémon, Mortal Kombat, Dragon Ball, Barbie, Turbo и голограммные фишки. Из-за редких экземпляров школьники могли спорить не один день.

Сегодня эта игра практически исчезла, хотя для целого поколения слово "кепсы" до сих пор вызывает мгновенную ностальгию.

Коллекция кепсов / shafa.ua

"Тетрис"

До появления современных консолей миллионы детей часами играли в маленький пластиковый "Тетрис".

На одном устройстве могло быть десятки простых игр – от классического тетриса до гонок или змейки.

Сейчас такие гаджеты практически исчезли, ведь их полностью заменили смартфоны, планшеты и Nintendo Switch. Однако для поколения 90-х звук запуска "Тетриса" до сих пор вызывает ностальгию.

Тетрис / pexels.com

Лазерные указки

В начале 2000-х лазерная указка была чуть ли не главным символом "крутого" школьника.

Ею светили на стены, окна соседних домов, направляли луч в ночное небо и даже играли с кошками еще до того, как это стало мемом.

Из-за многочисленных случаев опасного использования популярность таких указок быстро угасла, а во многих школах их вообще запрещали.

Лазерные указки / kalibri.top

Пружинка Slinky ("Радуга")

Цветная пружинка могла часами "ходить" по лестнице или перекатываться из руки в руку.

Казалось бы, ничего особенного, но почти каждый ребенок хотя бы раз мечтал о такой игрушке. Через несколько недель она почти всегда запутывалась настолько, что спасти ее уже было невозможно.

Несмотря на периодические возвращения в магазины, массовая популярность Slinky давно ушла в прошлое.

Пружинка "Радуга" / kalibri.top

Карманные календарики

Еще в 90-х и в начале 2000-х почти у каждого ребенка была коллекция карманных календариков. Их покупали в киосках, получали в подарок, обменивали в школе и даже хранили в отдельных альбомах.

Самыми ценными считались календарики со звездами, животными, автомобилями, героями мультфильмов или редкими художественными иллюстрациями.

Для многих детей это была настоящая валюта: одна редкая карточка могла "стоить" несколько обычных. С появлением смартфонов и цифровых календарей эта традиция практически исчезла. Сегодня карманные календарики можно найти разве что у коллекционеров или на блошиных рынках.

Карманные календарики / rozetka.com.ua