Самый мощный ветряк Европы может составить серьезную конкуренцию Китаю: что о нем известно

В ближайшее время в Европе появится самый большой на континенте ветряк. Его мощность будет конкурировать с самыми мощными турбинами в Китае.

Компания Siemens Gamesa установит прототип ветряной турбины DD-276 в Дании. За пределами Китая это будет самый большой ветряк. Что о нем известно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Какой будет ветряк

Диаметр ротора новой турбины будет составлять от 270 до 280 метров. Установка сможет генерировать до 21,5 мегаватт электроэнергии. Еврокомиссия выделила 30 миллионов евро из своего инновационного фонда на поддержку разработки мощного в мире прототипа морской ветровой турбины.

Компания-разработчик заявила, что запустит турбину в коммерческом проекте только после тщательной проверки на безопасность и эффективность прототипа. В соответствии с законодательством Дании ветряные турбины с площадью ротора более 5 квадратных метров должны соответствовать строгим стандартам безопасности. То есть Siemens Gamesa есть время до 2027 года на дальнейшее развитие модели и улучшение ее производительности перед рассмотрением вопроса о коммерческом развертывании.



Европа инвестирует в ветряные турбины / Фото Pexels

Турбина SG DD-276 должна удовлетворить растущий спрос на ветровую электроэнергию. В то же время самая мощная турбина в мире имеет мощность 25 мегаватт и расположена в Китае.