Не отрезал себе ухо и жил с бездомной проституткой: 7 малоизвестных фактов из жизни Ван Гога

Винсент ван Гог – один из величайших художников в истории искусства, однако его жизнь была полна трудностей, бедности и непризнания. Сегодня его полотна продаются за сотни миллионов долларов, но при жизни он не получил должной оценки своего таланта.

Ван Гог не сразу нашел свое призвание – он пробовал себя в разных профессиях, переживал депрессию, имел сложные отношения с окружением и боролся с душевными расстройствами. 24 Канал собрал 7 малоизвестных и интересных фактов из жизни легендарного художника, творчество которого опережало время.

Смотрите также Как Тарантино объединил свои фильмы: удивительные связи между лентами, которые вы могли не заметить

Поздний старт в живописи

Мало кто знает, что Ван Гог начал рисовать только в 27 лет. До этого он работал в галерее, преподавал в школе и даже был проповедником, но не достиг успеха ни в одной из этих сфер.

В конце концов, он решил овладеть искусством живописи, сосредоточившись на изображении крестьянской жизни. Переехав в Париж в 1886 году, Ван Гог познакомился с выдающимися импрессионистами, в частности Клодом Моне. Вдохновленный их работами и увлеченный японским искусством, он начал экспериментировать с яркими цветами и новыми художественными приемами.

"Звездная ночь" и психиатрическая больница

Ван Гог написал свою легендарную картину “Звездная ночь”, находясь в психиатрической больнице в Сен-Реми-де-Прованс во Франции.

"Звездная ночь" была написана Ван Гогом в психиатрической больнице / Фото из открытых источников

Молниеносная производительность

Хотя художественная карьера Ван Гога была относительно короткой, всего за 10 лет он создал примерно 800 картин маслом и более 900 графических работ.

Любовь к проститутке и разрушенные мечты

В 1882 году Винсент начал жить вместе с бездомной женщиной по имени Сиен, которая работала проституткой. Он даже намеревался жениться на ней, но его семья, особенно брат Тео, категорически не одобряла этот выбор.

Во время их отношений Ван Гог заботился о беременной (не от него) Сиен, а она, в ответ, позировала ему как натурщица. Родив дочь, которую назвала Винсентой, женщина вместе с художником столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. В конце концов, Сиен вернулась к проституции, а Ван Гог оставил ей свое жилье и навсегда ушел.

Рисунки Ван Гога из серии "Сиен" / Фото wikipedia.org

Миф об отрезанном ухе

Вопреки распространенному мифу, Ван Гог не отрезал себе ухо полностью. На самом деле этот случай значительно преувеличили. В 1888 году он арендовал дом во французском городе Арль, надеясь создать художественное сообщество.

Однако 23 декабря того же года, после ожесточенной ссоры с художником Полем Гогеном, в состоянии эмоционального срыва Винсент схватил нож и отсек себе часть мочки левого уха. Впоследствии он завернул ее в ткань и отдал проститутке, по имени Рейчел, которая работала в местном борделе. После этого Ван Гога госпитализировали на несколько дней.

Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой / Картина Винсента Ван Гога

Сколько картин продал Ван Гог при жизни

Несмотря на популярное убеждение, что при жизни Ван Гог продал только одну картину – "Красные виноградники", это не совсем так. Это была его самая выгодная сделка, однако в целом художнику удалось продать не менее 14 картин, две из которых приобрел Поль Гоген. Впрочем, настоящее признание пришло к Ван Гогу только после его смерти.

Трагический финал

После инцидента с отрезанным ухом психическое состояние Ван Гога значительно ухудшилось. Два года спустя, 27 июля 1890 года, он вышел в пшеничное поле за замком во французском городке Овер-сюр-Уаз и произвел выстрел себе в грудь. Однако пуля попала не в сердце, как он задумывал, а задела ребро. Ван Гог мгновенно потерял сознание и упал.

Вечером тяжелораненый художник пришел в себя и вернулся в отель, где его заметил врач Поль Гаше – давний знакомый Ван Гога. Доктор вызвал медиков и сообщил о трагедии брату Винсента, Тео, который прибыл на следующий день.

Несмотря на все усилия, спасти художника не удалось. Он умер той же ночью в возрасте 37 лет. Его последними словами были: "Именно так я и хотел уйти из жизни".

Ван Гог закончил жизнь самоубийством / Фото monitor.bg

К слову, ранее мы писали о интересных фактах из жизни украинской поэтессы Лины Костенко. В частности она мечтала стать летчицей, имела клеймо дочери "врага народа" и вероятный роман с Василием Симоненко.