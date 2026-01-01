Во Львове должны были быть три ветки метро: где его строили и почему проект остановили

Во Львове никогда не было метрополвтена, однако часто можно услышать мнение, что это значительно разгрузило бы дороги города. Стало известно, что метро таки могло быть, однако произошло совсем не так.

Соответствующие проекты Львовского метрополитена появлялись еще в 1960-х. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на lviv-future.com.ua.

Каким могло быть метро во Львове?

Во Львове планировали создать комплексную систему транспорта, которая предусматривала подземный трамвай. Согласно первым планам, должно было быть два радиуса: длиной 3,3 километра с северным и южным порталами; длиной 2,2 километра с восточным и западным.

Станций всего должно было быть 5:

2 на первом радиусе: "Старый город" (под Площадью Старый Рынок) и "Площадь Воссоединения" (под нынешней Площадью Соборной).

3 на втором радиусе: "Университет" (вблизи Главной Почты), "Площадь Воссоединения" и "Винниковский базар".

Впоследствии господствовали построить также третий радиус Львовского метрополитена.

Строительство первой линии метро во Львове начали в 1983 году, а уже в 1987 году ее открыли. Однако из-за подземных работ во Дворце Потоцких образовалась большая трещина. Ее удалось залить жидким стеклом, однако строительство свернули.

В плане по развитию Львова на 2010 – 2025 годы указывалось, что строительство метро возможно, однако на перспективу. Основным препятствием является рельеф: под проспектом Свободы протекает река Полтва. В результате строительства могут пострадать исторические здания.

План метро Львова / Фото lviv-future.com

Что за черную тень видят в Киевском метро?

Работники киевского метро рассказывают легенды о черной тени, что движется быстрее поезда между станциями "Левобережная" и "Дарница". Машинисты рассказали детали. По их словам, когда поезд идет вечерним перегоном на замедленном ходу, иногда слева по стене скользит черное пятно, говорится в видео Натальи Скорик.

Без формы, без рук, просто что-то темное, плотнее темноты. Работники метрополитена указывают, что оно движется быстрее вагона и будто пытается "опередить" свет фар. Камеры ничего не фиксируют – только короткие искажения в кадре, как будто кто-то рядом мигнул и исчез.

