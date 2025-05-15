Вышиванка через искусственный интеллект: для чего это нужно и почему это популярно

В Украине 15 мая отмечают День вышиванки. Один из стартапов начал использовать искусственный интеллект для разработки индивидуальных дизайнов.

Стартап VyshyvAI готовится представить инновационный продукт, сочетающий украинскую вышивку с технологиями искусственного интеллекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CEO компании Александра Масловского.

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Вышивка – история

Платформа позволит пользователям создавать персонализированные вышиванки, в которых зашифрованы личные истории, мысли и ценности.

Проект работает как вебсервис: пользователь вводит текст, а алгоритм ИИ превращает его в уникальный узор, стилизованный под традиционную украинскую вышивку. Результат – современная этноодежда со смыслом. Тестирование уже подтвердило интерес к идее: более 3000 человек проявили заинтересованность, и более 1500 узоров были созданы.

VyshyvAI ориентируется на украинцев возрастом 25–45 лет, диаспору, а также на всех, кто ценит этническую одежду с идеей. Кроме индивидуальных заказов, стартап планирует сотрудничать с бизнесами, предлагая корпоративные вышиванки как элемент культурной идентичности.

Сейчас компания ищет 220 тысяч долларов инвестиций для доработки технологии, расширения маркетинга и подготовки к запуску. Старт продаж ожидается в течение ближайших полгода. В перспективе команда также планирует создание собственного производства, чтобы контролировать качество на всех этапах.

VyshyvAI – пример того, как традиции могут получить новую жизнь благодаря современным технологиям.

Различные регионы Украины имеют уникальные стили вышиванок: Полесье в темных тонах, Подолье с яркими растительными мотивами, Галичина с филигранной вышивкой, Буковина и Покутье с кружевом, Закарпатье с яркими цветами, Надднепрянщина с геометрическими орнаментами, Слобожанщина с белой вышивкой, Юг с различными культурными влияниями.