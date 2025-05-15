Стартап VyshyvAI готується представити інноваційний продукт, що поєднує українську вишивку з технологіями штучного інтелекту. Про це пише 24 Канал із посиланням на CEO компанії Олександра Масловського.

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Вишивка – історія

Платформа дозволить користувачам створювати персоналізовані вишиванки, у яких зашифровані особисті історії, думки та цінності.

Проєкт працює як вебсервіс: користувач вводить текст, а алгоритм ШІ перетворює його на унікальний візерунок, стилізований під традиційну українську вишивку. Результат – сучасний етноодяг зі змістом. Тестування вже підтвердило інтерес до ідеї: понад 3000 людей виявили зацікавленість, і понад 1500 візерунків були створені.

VyshyvAI орієнтується на українців віком 25–45 років, діаспору, а також на всіх, хто цінує етнічний одяг з ідеєю. Крім індивідуальних замовлень, стартап планує співпрацювати з бізнесами, пропонуючи корпоративні вишиванки як елемент культурної ідентичності.

Наразі компанія шукає 220 тисяч доларів інвестицій для доопрацювання технології, розширення маркетингу та підготовки до запуску. Старт продажів очікується протягом найближчих пів року. У перспективі команда також планує створення власного виробництва, щоб контролювати якість на всіх етапах.

VyshyvAI – приклад того, як традиції можуть отримати нове життя завдяки сучасним технологіям.

Різні регіони України мають унікальні стилі вишиванок: Полісся в темних тонах, Поділля з яскравими рослинними мотивами, Галичина з філігранною вишивкою, Буковина та Покуття з мереживом, Закарпаття з яскравими кольорами, Наддніпрянщина з геометричними орнаментами, Слобожанщина з білою вишивкою, Південь з різними культурними впливами.