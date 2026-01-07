Праздничное чудо в лифте: жена военного напекла пончиков и оставила соседям

Украинцы – удивительная нация, которая ежедневно способна удивлять добрыми поступками друг к другу. Во Второй Сочельник в одном из домов случился маленький, но очень теплый рождественский сюрприз.

Жена военнослужащего, которая на ужин осталась одна дома из-за службы мужа, решила создать праздник не только для себя, но и для соседей, пишет 24 Канал со ссылкой на Threads Ольги Белоусенко.

Читайте также Где Рождество до сих пор празднуют 7 января и есть ли здесь российское влияние

Жена военного напекла соседям пончиков

Женщина написала в заметке, что осталась одна дома, но все же захотела почувствовать запах пончиков на своей кухне. Не долго думая Ольга решила напечь их для соседей.

Приготовив 40 традиционных рождественских вкусностей, женщина аккуратно сложила их в корзину и оставила в лифте дома, чтобы каждый желающий смог угоститься. По ее словам, этот жест был направлен на то, чтобы поддержать тех, кто тоже мог остаться на праздник одиноким.

Эта история мгновенно растрогала людей в соцсетях, напомнив им, что даже такой простой жест может стать настоящим праздничным чудом, когда совсем этого не ждешь, поднимаясь в лифте в квартиру.



Реакция пользователей на поступок госпожи Ольги / Скриншот с Threads

Люди написали женщине столько приятных слов в социальной сети, что аж растрогали ее, поэтому письмо, которое Ольга написала соседям, решила оставить как семейную реликвию.

Ольга решила поделиться с читателями еще определенными размышлениями о своем поступке. Женщина написала о том, что ей друг отметил ее милый поступок, но добавил, что "надо иметь высокий уровень доверия, чтобы взять пончик в лифте".

"Это посеяло во мне сомнения, но отступать было поздно. Я оставила корзину около 15 часов, в 22 часа планировала ее забрать. Уже в 21:50 мне позвонили в дверь. Какой-то мужчина все бережно собрал, упаковал и пришел со словами: "Я взял последний, очень благодарю, а это все – ваше". И это уже не только о доверии, а об ответственности. Ответственность и включенность. Спасибо", – написала женщина.

Как приготовить пончики по рецепту пани Ольги?

Для приготовления пончиков понадобится:

500 граммов муки;

30 граммов дрожжей;

100 граммов сахара;

4 желтка и 1 яйцо;

250 миллиграммов молока;

50 граммов масла;

Немного соли;

Для начинки женщина всегда выбирает мак, но также рекомендует вишню, розовое варенье или нутеллу.

Добавим, что вчера весь день соцсеть Threads взрывалась мемами из-за итальянца с пророссийскими взглядами, который пытался пересечь границу с Украиной. Он имел неосторожность раскрыть свое истинное отношение к Украине и ее власти. Оказалось, что итальянец – фанат Владимира Путина. Ему запретили въезд на 3 года.