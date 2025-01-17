Зумеры убивают офисные разговоры: 74% работников признались, что им трудно говорить с коллегами

Офисные разговоры постепенно уходит в прошлое, ведь молодые работники чувствуют себя комфортнее, общаясь онлайн. Это подтверждает исследование, проведенное среди 2000 работающих взрослых.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на yahoo. Больше всего живого общения избегают представители поколения Z.

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Почему офисные разговоры исчезают

Офисные разговоры постепенно уходит в прошлое, ведь молодые работники чувствуют себя комфортнее, общаясь онлайн. Это подтверждает исследование, проведенное среди 2000 работающих взрослых.

Согласно результатам опроса, 74% людей испытывают трудности с непринужденными разговорами на кухне или в лифте. Около 48% признаются, что даже находясь рядом с коллегой, предпочитают переписку в WhatsApp, Teams или через электронную почту.

Особенно заметен этот тренд среди молодежи: 40% представителей поколения Z заявили, что им удобнее общаться онлайн, тогда как среди миллениалов таких 33%, а среди поколения X – только 24%.

Работники в офисе стали меньше общаться / Фото Unsplash

Почему молодежи трудно вести разговоры вживую

Исследование показало, что многие молодые люди воспринимают офисные разговоры как "изучение нового языка". Из-за привыкания к дистанционной работе они просто не имеют достаточной практики в живых разговорах.

Интересно, что 27% опрошенных сочувствуют новичкам, которые никогда не овладевали искусством офисных разговоров. Особенно это мнение распространено среди поколения Z, где так считает 41% респондентов в возрасте до 28 лет.

Также выяснилось, что 28% офисных работников избегают кухни, чтобы не пришлось ни с кем говорить. А 13% тех, кто туда заходит, ставят еду в микроволновку и идут, чтобы не заводить разговор с коллегами.

Молодежи трудно вести разговоры вживую / Фото Unsplash

Как офисные разговоры влияют на производительность

Несмотря на то, что многие люди избегают разговоров в коллективе, 38% опрошенных признают, что личное общение положительно влияет на их настроение и самочувствие, а также вызывает чувство расслабленности, радости и уверенности после приятного разговора.

Также большинство респондентов считают, что офисные беседы улучшают коммуникацию (51%), способствуют счастливой рабочей атмосфере (49%) и повышают моральный дух в компании (48%).

Это объясняется тем, что благодаря таким разговорам мы лучше узнаем друг друга (59%), становимся более уверенными (48%), а также просто быстрее получаем ответы на свои вопросы (47%).

В 2025 году 22% работников планируют больше общаться вживую – и эта тенденция особенно заметна среди молодых специалистов.

Разговоры в офисе имеют положительное влияние / Фото Unsplash