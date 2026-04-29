"Достатньо просто подзвонити": Чарльз ІІІ зробив Трампу подарунок з глибоким змістом

Латунний дзвін із британського підводного човна часів Другої світової війни HMS Trump став подарунком для Дональда Трампа від Чарльза III під час державної вечері у Білому домі. Артефакт має вигравіруване ім’я “Trump”, а також 1944 рік.

28 квітня 2026 року під час державної вечері у Білому домі король Чарльз III вручив президенту США Дональду Трампу незвичайний історичний подарунок, а саме латунний дзвін, який колись належав британському підводному човну часів Другої світової війни, відомому як HMS Trump. 24 Канал розповідає про найцікавіші деталі, з посиланням на New York Post.

У чому особливість подарунку, який подарував Чарльз III Дональду Трампу у Білому домі?

На дзвоні вигравірувано ім'я "Trump" і 1944 рік – час, коли судно залишило британську верф і вирушило на службу. За словами монарха, цей артефакт відігравав важливу роль у військових операціях у Тихому океані. Чарльз III назвав подарунок особистим жестом і символом історичного зв'язку між двома країнами, підкресливши, що він має нагадувати про спільне минуле та дружні відносини США і Великої Британії.

Нехай це буде свідченням спільної історії та блискучого майбутнього нашої нації,

– сказав Чарльз III у своїй промові.

Латунний дзвін / фото Getty

Під час свого виступу король також пожартував про тривалу співпрацю між державами та згадав, що навіть у складні моменти країни залишалися союзниками. Він додав, що якщо виникне потреба у контакті, "достатньо просто подзвонити". Подарунок було представлено під час урочистого прийому, організованого у межах державного візиту, де були присутні політики, бізнес-лідери та високопосадовці обох країн.

Які ще подарунки отримав Дональд Трамп?

Також король Чарльз III вручив президенту США Дональду Трампу оформлену в рамку преміальну копію дизайнерських креслень 1879 року до столу Resolute Desk. Цей стіл є одним із найвідоміших символів американського президентства та розташований в Овальному кабінеті.

Стіл Resolute Desk / фото Getty

Його історія пов'язана з британським кораблем HMS Resolute, деревина якого була використана для виготовлення столу як жест дружби між Великою Британією та США. Згодом королева Вікторія передала готовий виріб американському президентові, і відтоді він став невід'ємною частиною політичної історії США.

Що отримала Меланія Трамп?

Перша леді Меланія Трамп також отримала подарунок від королеви Камілли, пише People. Це була брошка британського дизайну, створена майстринею, пов'язаною з фондом King's Trust. Прикраса має символічне значення, оскільки відображає підтримку британського ремісництва та молодих дизайнерів, яких підтримує королівська родина.

Що подарувала американська сторона?

У відповідь Меланія Трамп підготувала подарунки і для королеви Камілли. Вона передала набір срібних чайних ложок у традиційному англо-американському стилі, а також мед з Білого дому.

Натомість Дональд Трамп передав королю Чарльзу III розкішно оформлену копію історичного листа Джона Адамса до Джона Джея, датованого 1785 роком. У цьому документі Адамс описує свої враження від аудієнції у короля Георга III, коли той прийняв його як першого американського посла у Великій Британії та фактично визнав нові дипломатичні відносини між двома країнами.

Для написання матеріалу використовувались тексти з New York Post та People.

