Не даруйте це, якщо не хочете зіпсувати свято: 5 найгірших подарунків на Миколая

Ми звикли дарувати подарунки на День Святого Миколая, щоб тішити наших близьких. Але навіть один невдалий презент може зіпсувати найзатишніший святковий настрій і поставити людину в незручне становище.

Книги з самодопомоги

Подарунок книги у стилі "Як взяти під контроль свою депресію" або "Як розірвати коло нездорового харчування" часто сприймається не як турбота, а як прихований докір.

Якщо людина справді потребує допомоги, вона, ймовірно, вже це усвідомлює, а такий подарунок лише створить відчуття, що з нею "щось не так".

Чашки з написами

Ще одна чашка з мотиваційним гаслом або жартом про каву найімовірніше просто поповнить колекцію з десятків таких самих у кухонній шафі. Такі чашки уже давно стали символом подарунка "аби щось купити".

Чашка з написом / Фото Unsplash

Подарункові сертифікати

Подарункові сертифікати можуть бути вдалим варіантом, але лише тоді, коли вони справді відповідають вподобанням людини.

Однак подарунковий сертифікат в кондитерську для того, хто на дієті, або курс флористики для людини з алергією на пилок – яскравий приклад поганого подарунка.

Шкарпетки

Так, їх носять усі, але шкарпетки - це те, що краще купувати самому, адже вони мають бути відповідного розміру, стилю та кольору. Замала або надто яскрава пара з мультяшними героями майже гарантовано залишиться лежати без діла.

Шкарпетки / Фото Unsplash

Що кажуть опитування?

Як пише Yahoo із посиланням на опитування компанії Happy Cards, яка спеціалізується на подарункових картках, деяких подарунків краще уникати взагалі.

В онлайн-опитуванні взяли участь 980 дорослих, яких запитали про найгірші подарунки, які вони коли-небудь отримували, та про те, що робило їх такими неприємними. Майже 40% респондентів назвали найменш улюбленими подарунками продукти харчування та побутові товари, а одяг посів друге місце серед найменш бажаних презентів.

Деякі подарунки можуть розчарувати людей / Фото Unsplash

Декоративні предмети для дому очолили антирейтинг, за ними йшли шкарпетки та спідня білизна, а потім – побутові гаджети.

Понад 40% опитаних пояснили, що ці подарунки є поганими, адже вони ніколи ними не користуватимуться. Крім практичності, важливим фактором є також естетика та особистий стиль.

Другим за вагомістю чинником стало те, що одержувачі вважали подарунок непривабливим, що пояснює, чому предмети інтер'єру та одяг часто потрапляють до списку небажаних презентів.

