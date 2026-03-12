"Я подумала, це означає стули пельку": зумери вигадали жест, який збиває з пантелику
- Жест із великим та вказівним пальцями зумерів означає "оплески" і використовується для самопохвали після досягнення.
- Цей жест вважається реакцією на щось чарівне чи дивовижне, але часто його значення залежить від контексту.
Нові тренди з соціальних мереж нерідко вражають своєю швидкістю появи та непередбачуваністю. Одним із таких став жест, який зумери виконують великим та вказівним пальцями.
Останнім часом у соцмережах постійно з'являються нові тренди, значення яких не завжди легко зрозуміти з першого погляду. Один із таких незвичний жест, про який розповіла Лілія Мелікян, коли люди складають великий і вказівний пальці та починають ними ритмічно "хлопати". Що означає цей новий тренд і чому він набирає популярності – розбираємося у цій статті.
Що означає новий жест зумерів?
Насправді все значно простіше, ніж здається: жест із великим та вказівним пальцями – це просто "оплески". Його варто робити, коли ви щось досягли чи зробили щось круте, немов би аплодуєте собі.
що означає новий жест / інстаграм liliiam_m
Втім, у коментарях до відео багато користувачів зазначили, що перше, що спадає на думку – це натяк "закрити рота". Саме навколо цього виникли численні жарти, адже різні покоління інтерпретують жест по-різному: для міленіалів він має зовсім інший сенс.
Цікаво, що іноді й самі зумери не до кінця розуміють значення своїх трендів і жестів. Вони з'являються настільки швидко, що встигають поширитися серед користувачів раніше, ніж їх повністю осмислюють.
Яке ще інше значення має цей жест?
Якщо ми зайдемо на американський тік ток, то користувачі у коментарях охарактеризували жест, як реакцію на щось чарівне чи дивовижне. Як часто буває з новими трендами, жест із часом починають застосовувати майже до всього. Тому важливо вміти відчувати контекст або правильно "зчитувати" ситуацію, щоб зрозуміти, коли його доречно використовувати.
Які ще цікаві значення ви могли не знати?
Часті питання
Що означає новий жест, де люди складають великий і вказівний пальці та ритмічно ними "хлопають"?
Цей жест символізує "оплески" – його варто робити, коли ви щось досягли чи зробили щось круте, немов би аплодуєте собі.
Чому цей жест викликав різні інтерпретації серед різних поколінь?
Деякі користувачі вважають, що жест натякає на "закрити рота", що викликало жарти, адже різні покоління інтерпретують його по-різному – для міленіалів він має зовсім інше значення.
Як інші країни інтерпретують цей жест?
В американському тік тоці користувачі охарактеризували жест як реакцію на щось чарівне чи дивовижне – з часом жест починають застосовувати майже до всього, що робить важливим розуміння контексту.